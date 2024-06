Volvo kończy produkcję bardzo lubianego modelu. Znak naszych czasów

Po przeczytaniu wieści z USA od razu z ciekawości wszedłem na polską stronę szwedzkiego producenta. Volvo S60 wciąż tam oczywiście jeszcze jest i kusi nawet promocjami. Więc, jeśli zastanawialiście się nad zakupem nowego szwedzkiego sedana klasy średniej, to może być ostatni moment na taki ruch. Potem zostanie wam tylko rynek wtórny i szukanie oferty wśród samochodów używanych. W produkcji ma pozostać S60 w innych zakładach, które trafia na inne rynki niż USA i Europa.

REKLAMA

Volvo kończy produkcję S60. Ma już następcę

Produkcja Volvo S60 oficjalnie zakończy się jeszcze w tym roku. Sedan produkowany jest w Stanach Zjednoczonych, w Ridgeville w Południowej Karolinie. Możecie się domyślać, skąd taka decyzja lubianej w Polsce marki. Klasyczne samochody są dosłownie pożerane przez SUV-y, a my ze smutkiem żegnamy kolejne modele w takim nadwoziu. Najlepiej widać to w markach popularnych, w których zostały już tylko nieliczne samochody reprezentujące ten segment. Nastała era elektryków, crossoverów i SUV-ów.

W Polsce ogromnym hitem jest przecież Volvo z serii 60, ale nie sedan S60, a szalenie popularny SUV XC60. I nie przesadzamy z tymi słowami. Volvo XC60 jest numerem 1 w naszej klasie premium od kilkunastu lat. W tym roku również znajduje się na szczycie... Klasycznego S60 próżno szukać w topce sprzedaży. Również na tak ważnym rynku jak USA S60 nie radziło sobie już dobrze, coraz mocniej odstając od swoich głównych konkurentów z Niemiec.

Amerykanie wskazują, że w szczycie popularności sprzedawano u nich więcej niż 20 tysięcy S60 rocznie. Aktualna generacja zadebiutowała w 2019 r. i była sukcesywnie odświeżana, sprzedaż jednak spadała. Teraz to około 10 tysięcy aut, kiedy konkurencyjne Mercedes Klasy C i BMW serii 3 wykręcają w USA wyniki na poziomie 33 tysięcy zarejestrowanych aut rocznie.

Volvo S60 robi w fabryce miejsce dla modelu znacznie większego

Znak naszych czasów - napisałem w tytule, bo w Ridgeville dojdzie do bardzo symbolicznej zmiany. Na liniach produkcyjnych Volvo S60 zastąpi elektryczny SUV. Volvo EX90 to flagowy SUV, który będzie dostępny wyłącznie z napędem elektrycznym. Samochód otwiera nowy rozdział w historii szwedzkiej marki, podobnie jak model XC90 w 2014 roku. Pod karoserią skrywa szereg nowoczesnych technologii oraz jak przystało na Volvo - rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Choć na pierwszy rzut oka Volvo EX90 mocno przypomina model XC90, to jest to zupełnie nowa konstrukcja. Za projekt odpowiada T. Jon Meyer Prawie pięciometrowy SUV powstał na zupełnie nowej platformie SPA2.

Nie wiadomo jeszcze, co z modelem V60, a więc kombi. Co ciekawe, S60 i V60 nie są ze sobą tak blisko związane, jak można by przypuszczać. V60 powstaje w europejskich zakładach marki, w Belgii i Szwecji. Czekamy na informację na temat tego modelu.