Planujesz kupić używany samochód? Zapewne zdajesz sobie sprawę, że decyzja nie jest łatwa, zwłaszcza jeśli chcesz, by posłużył ci przez wiele lat. Kilka niedopatrzeń może sprawić, że co i rusz będziesz tracić pieniądze na kolejne naprawy, które możliwe, że i tak nie przyniosą pożądanych efektów. Na które auta uważać? Te były najbardziej awaryjne w zeszłym roku, więc lepiej ich nie wybieraj.

Jakie samochody najbardziej się psują? Te wygrały ostatni ranking

W corocznym rankingu ADAC uwzględnia się ilość interwencji drogowych i awaryjność pojazdów, które na co dzień możemy spotkać na naszych drogach. W kategorii samochodów małych najbardziej awaryjny okazuje się Hyundai i10 (2018) i Smart Forfour (2017-2018). Miejskie, które psuły się najczęściej, to Hyundai i20 (2014), Opel Meriva (2016-2017), Renault Clio (2014-2016) i Toyota Yaris (2021 r. i nowsze). Co ciekawe, wymieniona Toyota zazwyczaj postrzegana jest jako mało awaryjna, jednak ranking wykazał coś innego.

Najbardziej awaryjne samochody kompaktowe. Lepiej uważaj, zanim zdecydujesz się na zakup

Na polskich drogach mamy sporo samochodów kompaktowych i to właśnie one mają najwięcej przedstawicieli w rankingu za 2023 rok. Których nie wybierać, jeśli nie chcesz co chwilę martwić się naprawami?

Ford Kuga (202-2021);

Ford Focus (2014);

Nissan Qashqai (2019);

Mazda 3 (2019);

Renault Megane (2015-2016);

Renault Kadjar (2015);

Renault Scenic (2018-2019);

Toyota C-HR (2018-2021).

O czym należy pamiętać przy kupnie samochodu? Większe prawdopodobieństwo, że posłuży ci dłużej

Zanim kupisz samochód, lepiej zwróć uwagę na kilka rzeczy. To właśnie one wpływają na to, czy będziemy poruszać się nim tylko kilka miesięcy, czy wiele lat. Przede wszystkim sprawdź dokładnie stan techniczny maszyny, na przykład korzystając z wiedzy i pomocy fachowca. Dokładnie zwróć uwagę na historię pojazdu, przebieg, wszelkie dokumenty i jeśli masz taką możliwość, wybierz się na jazdę próbną. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.