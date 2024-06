5000 zł mandatu dla 21-latka. Pirat drogowy już widniał w systemie

Zmotoryzowani nagminnie lekceważą ograniczenia prędkości i swoim zachowaniem zagrażają innym użytkownikom drogi. Kolejny przykład braku wyobraźni i brawury pochodzi z województwa lubelskiego. Policjanci z Puław w miejscowości Końskowola zatrzymali kierowcę, który mocno przesadził z prędkością. 21-latek prowadzący auto osobowe marki BMW w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, pędził aż 125 kilometrów na godzinę. Tak wskazał policyjny miernik laserowy, wykorzystywany w codziennej pracy przez funkcjonariuszy.

Prędkość 125 km/h na pięćdziesiątce

W związku z jazdą zdecydowanie za szybką niż zezwalają na to przepisy, kierujący został skierowany do kontroli drogowej. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wyszło na jaw, że mieszkaniec Puław był już karany za podobne wykroczenie. Z tego powodu zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcjonariusze nałożyli na niego mandat w warunkach recydywy. Oznacza to, że grzywna za przekroczenie prędkości wyniosła dwa razy więcej niż ta, która przypisana jest do popełnionego wykroczenia.

Kierujący BMW otrzymał mandat w wysokości 5000 złotych, a do jego konta mundurowi dopisali 15 punktów karnych. Dodatkowo policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z puławskiej komendy zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie na okres trzech miesięcy.

Kierowca w recydywie

Przypominany, że od 17 września 2022 roku kierujący, którzy nagminnie popełniają najpoważniejsze wykroczenia skutkujące poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, muszą liczyć się ze znacznie wyższą grzywną. Recydywa dotyczy między innymi znacznego przekroczenia prędkości, nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, czy też złamania zakazu wyprzedzania. Popełnienie tych wykroczeń dwukrotnie w przeciągu dwóch lat skutkuje podwójną kwotą mandatu.