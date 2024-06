Skończy się parkowanie na chodniku? Marzenie pieszych może się w końcu ziścić

Parkowanie na chodnikach w Polsce, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest dużo mieszkań i mało parkingów, jest rzeczą powszechną. Sytuacja ma miejsce ze względu na to, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt nie spodziewał się, że będziemy mieć na ulicach tak wiele samochodów. Niestety utrudnia to życie wielu przechodniom, dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich się temu przyjrzy.

Zobacz wideo Czy to prawda, że kobiety nie radzą sobie z parkowaniem?

Kiedy można zaparkować na chodniku? W tej sytuacji jest to dopuszczalne

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał pismo od ruchu społecznego "Miejska Agenda Parkingowa", w którym zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian dotyczących parkowania pojazdów. Dotyczy to między innymi nowelizacji Art. 47 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym. Na ten moment można parkować na chodniku, o ile piesi będą mieli możliwość swobodnego poruszania się.

Autorzy wniosku proponują, aby przepisy zezwalały na postój pojazdu na drodze dla pieszych wyłącznie w miejscach wyznaczonych do postoju za pomocą stosownych znaków drogowych lub odpowiedniej infrastruktury drogowej. Chodzi o zlikwidowanie powszechnego dziś parkowania całych samochodów na drogach dla pieszych oraz o spowodowanie, aby stało się to wyjątkiem

- można przeczytać na stronie internetowej RPO. Zwrócono uwagę, że mimo zasad często zdarza się, że piesi nie mają możliwości swobodnego poruszania się po chodniku właśnie ze względu na zaparkowane pojazdy.

Parkowanie na chodniku Parkowanie na chodniku, Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Jak zaparkować na chodniku? Dzięki temu nie utrudnisz życia pieszym

Zanim zaparkujesz na chodniku, zwróć uwagę na kilka rzeczy, dzięki czemu nie utrudnisz życia pieszym. Przede wszystkim ważne jest to, by mieli swobodę ruchu i auto nie zajmowało zbyt dużej części chodnika. Poza tym nie blokuj przejść i wejść, ani nie parkuj na zwężeniach. Unikaj stawiania pojazdu na trawnikach, by nie uszkodzić roślin i nie blokuj parkowaniem latarni, hydrantów, koszy na śmieci i tak dalej. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.