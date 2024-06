Trasa S8 wydłuży się o kolejne kilometry. Tym razem chodzi o Dolny Śląsk

Trasę S8 od Ząbkowic Śląskich do Barda zaprojektuje i wykona konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud, a wartość umowy to ponad 378 mln zł. Odcinek będzie realizowany w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że najpierw wykonawca przeprowadzi prace projektowe i uzyska zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie rozpocznie prace w terenie. Zgodnie z umową, droga ma być gotowa wiosną 2028 r.

S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo - dwa węzły

W ramach umowy powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Trasa poprowadzona będzie nowym śladem przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo, minimalnie wykorzystując obecną DK8, głównie na przecięciach. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód przy drodze wojewódzkiej nr 385 oraz Bardo przy obecnej DK8. Powstanie też dziewięć mostów (w tym siedem z przejściami dla zwierząt), osiem wiaduktów nad drogą ekspresową, dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej z przejściami dla zwierząt oraz 16 przepustów, z czego 14 także pełni funkcję przejść dla zwierząt.

Czwarty z sześciu odcinków S8

Cała dwujezdniowa, dwupasowa droga ekspresowa między Wrocławiem a Bardem, o długości blisko 64 km, została podzielona na sześć odcinków. W grudniu 2023 r. podpisano umowy na realizację pierwszych trzech odcinków od Kobierzyc do Łagiewnik o łącznej długości 33 km. Trwa przetarg na dwa odcinki od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich, o łącznej długości około 17 km.

Trasa będzie przedłużeniem kończącego się w Magnicach koło Kobierzyc odcinka Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 i drogi ekspresowej S8. W przyszłości odcinek między węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując rezerwę w pasie dzielącym.

Co dalej z S8 dalej na południe?

Przygotowywany jest już też Program Inwestycji dla trasy z Barda do Kłodzka. Następnym krokiem będzie przetarg na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które przeanalizuje możliwe przebiegi trasy na tym odcinku, uwzględniając wcześniej rozważane warianty. Analizy wskażą preferowany wariant do dalszej realizacji.