Do zdarzenia doszło w poniedziałek 10 czerwca około godziny 13. Według relacji świadków 55-letni mężczyzna wszedł na wiadukt będący częścią drogi krajowej nr 62, a następnie zeskoczył z wysokości około pięciu metrów na autostradę, tuż przed nadjeżdżającą ciężarówką z naczepą. Tylko dobry refleks i szybka reakcja kierowcy ciężarówki zapobiegła tragedii. Zdołał on bowiem wyhamować i ominąć samobójcę, dzięki czemu nie doszło do rozjechania i niechybnej śmierci 55-latka.

REKLAMA

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Państwowa Straż Pożarna we Włocławku poinformowała, że mężczyzna, pomimo upadku z dużej wysokości, przeżył i został przekazany pod opiekę pogotowia ratunkowego. Jak się później okazało, mężczyzna chcący popełnić samobójstwo miał na tyle dużo szczęścia w tej sytuacji, że nie odniósł nawet poważniejszych obrażeń.

Całe zdarzenie, mimo dramatycznego przebiegu, zakończyło się bez ofiar, ani dodatkowych strat materialnych. Dzięki temu na autostradzie dość szybko udało się przywrócić płynność ruchu. Kierowca ciężarówki, którego błyskawiczna reakcja uratowała życie niedoszłego samobójcy, można uznać w pewien sposób za bohatera.

To nie pierwsza tego typu próba samobójcza

Przypomnijmy, że tego typu zdarzenia nie są niestety odosobnione. Jak przypomina serwis 40ton.net, w 2021 roku na autostradzie A4 miał miejsce podobny incydent, który zakończył się znacznie bardziej dramatycznie. Wówczas 35-letni mężczyzna zeskoczył z wiaduktu prosto na kabinę nadjeżdżającego Volva FH, przebijając okno dachowe i wpadając do środka kabiny. W tym przypadku kierowca ciężarówki został poważnie ranny.

Zobacz wideo

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.