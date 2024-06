Kategoria B jest najpopularniejszym typem prawa jazdy wśród kierowców. Jego posiadacze nie zawsze jednak mają świadomość, że wraz z nim posiadają również uprawnienia do prowadzenia także innych pojazdów niż wyłącznie samochody osobowe. Na liście znajdują się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Są to m.in. pojazdy samochodowe, czterokołowce lekkie, czterokołowce, ciągniki i maszyny rolnicze, pojazdy wolnobieżne, motorowery oraz motocykle z silnikiem do 125 cm.

Co daje kod 96 w prawie jazdy? To specjalny wpis w dokumencie prawa jazdy kat. B.

Listę uprawnień pojazdów, którymi możemy się poruszać można jeszcze uzupełnić o kod B96. Jest to dodatkowe uprawnienie, który uprawnia nas do prowadzenia pojazdów samochodem o DMC wynoszącym do 3,5 tony z przyczepą o łącznej masie całkowitej, która nie przekracza 4250 kg. Co więcej, należy spełnić warunek, w którym masa przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Świetnie sprawdzi się dla osób, które chcą podróżować z przyczepą campingową, lawetą samochodową, przyczepą do przewozu łodzi czy motocykli lub muszą przewieźć większy towar.

Jak uzyskać kod 96 do kategorii B? Wpisywany jest do posiadanego już dokumentu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami podpowiada, że istnieje prostszy sposób na uzyskanie kodu B96 niż rozszerzanie uprawnień o kategorię E. Do uzyskania kodu wystarczyć zdanie praktycznego egzaminu państwowego. Nie trzeba więc odbywać specjalnego kursu ani podchodzić do egzaminu teoretycznego. Zgłosić się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kod 96 wpisywany jest na tylnej stronie prawa jazdy w rubryce 12 i honorowany jest w całej Unii Europejskiej. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.