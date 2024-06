Niektórzy robią duże przebiegi w ramach swojej pracy, inni zaś przy okazji długich, rekreacyjnych tras np. jadąc na wycieczkę czy wakacje. Jednak mało kto może się pochwalić wynikiem takim, jak właściciel tej Toyoty.

Czy duży przebieg to problem? Kierowca Toyoty Tundra pokazał, ile przejechał w ciągu sześciu lat

Wraz z przebiegiem rośnie liczba wizyt u mechanika i w serwisie. Oprócz regularnej wymiany oleju, niektóre elementy i układy również wymagają choćby przeglądu. Jak się okazuje, istnieją wyjątki, które mogą pochwalić się kosmicznym wynikiem przejechanych kilometrów.

Właściciel samochodu marki Toyota model Tundra podzielił się na portalu Reddit, że jeżdżąc swoim pickupem przez 6 lat, przejechał w sumie 1 414 593 km. Wynik jest na tyle imponujący, gdyż oznacza, że w ciągu roku robił około 235 tys. km. Co daje z kolei 20 000 km miesięcznie i 646 km każdego dnia.

Licznik w samochodzie. Zdjęcie ilustracyjne Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Samochód z dużym przebiegiem. Jakie prace zostały wykonane w całej historii pojazdu?

Prace potrzebne do utrzymania samochodu w dobrym stanie ograniczyły się jedynie do wymiany oleju oraz wymienionej skrzyni biegów (po około 800 000 km). Z biegiem czasu wymieniono również kilka łożysk kół. Pozostałe elementy pozostają wciąż oryginalne, szczególnie jeśli chodzi o silnik 5.7 V8. Nie jest jasne, dlaczego samochód pokonuje takie dystanse, lecz wynik ten jest imponujący. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.