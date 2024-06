Mitsu miało zniknąć z Europy. Ma się jednak świetnie! Właśnie ich SUV-a odebrał Bartłomiej Topa

Jakieś cztery lata temu Mitsubishi ogłosiło ważną decyzję. Zapowiedziało, że kończy swój biznes w Europie. Fani marki nie ucieszyli się z tego faktu. Choć rozpaczać zaczęli nie tylko oni. Mnie ta decyzja również się nie spodobała. Cały czas miałem bowiem w pamięci legendę m.in. Lancera Evo czy Pajero. Mitsu było stać na naprawdę fajne auta!

Bartłomiej Topa po raz kolejny wybiera Eclipse Cross. Co lubi w tym aucie?

Szybko okazało się, że z Europy zniknie, ale tylko centrala Mitsubishi. Marka dalej będzie oferowana w salonach. Znalazła bowiem europejskiego importera – prywatną firmę. Co więcej, mocniejsza współpraca z Renault sprawiła, że w salonach japońskiej firmy pojawiły się stare nazwy z mocno odświeżonymi twarzami. Tak narodził się nowy Colt czy nowy ASX.

Mitsubishi kontynuuje także stare współprace z aktorami. A jednym z ambasadorów aut z trzema diamentami w logo jest Bartłomiej Topa. Pan Bartłomiej otrzymał właśnie model Mitsubishi Eclipse Cross PHEV w kolorze brązowy metalik. I nie jest to pierwszy Eclipse Cross w jego garażu. Identycznym modelem jeździ już od trzech lat. Czemu powrócił do SUV-a coupe i za co konkretnie go ceni?

W mieście jeździłem tylko na prądzie, a brak wizyt na stacjach benzynowych oszczędzał mi wiele czasu, ponieważ mogę wieczorem ładować auto ze zwykłego gniazdka – mówi Bartłomiej Topa.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, czyli spalinowiec i dwa silniki elektryczne

Linia nadwozia? Ta rzeczywiście w przypadku Eclipse Crossa PHEV jest dość dyskusyjna. Albo się ją kocha, albo nienawidzi. Zalety ma jednak układ napędowy. Pod maską auta ukrywa się 2,4-litrowy, wolnossący silnik benzynowy, który pracuje w cyklu Atkinsona. Ten może pełnić rolę generatora prądu lub wspomagać koła siłą napędową. Przez większą część czasu prędkość SUV-a jest generowana jednak przez dwa silniki elektryczne, które tworzą układ AWD Super All Wheel Control.

Zsumowana moc układu napędowego Mitsubishi Eclipse Cross PHEV sięga 188 koni mechanicznych. Pojazd może pokonać nawet 55 km w trybie zeroemisyjnym, a ładowanie baterii do 80 proc. z wallboxa 3,7 kW trwa tylko 25 minut. Zasięg bateryjno-spalinowy Mitsu sięga nawet 600 km. Nieco gorzej SUV wypada w przypadku osiągów. Auto przyspiesza do 100 km/h w 10,9 sek. Prędkość maksymalna to 162 km/h.

Warto w tym punkcie dodać ciekawostkę. Mitsubishi było innowatorem rynku SUV-ów z hybrydą plug-in. To Outlander był pierwszym na świecie modelem napędzanym taką właśnie jednostką.

Ile kosztuje nowe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV?

Cennik Mitsubishi Eclipse Cross PHEV w Polsce startuje od 191 990 zł. Za tą kwotę kierowca może nabyć wersję Instyle Plus wyprodukowaną w 2023 r. Standardem w jej przypadku są 18-calowe felgi aluminiowe, przednie reflektory bi-LED, podgrzewana przednia szyba, system bezkluczykowego dostępu do kabiny, wyświetlacz HUD, tempomat adaptacyjny, kamera cofania i skórzana tapicerka. SUV jest objęty 5-letnią gwarancją (do 100 000 km), 5-letnim Mitsubishi Assistance Package (bez limitu przebiegu) oraz 8-letnią gwarancją (do 160 000 km) na pojemność akumulatora trakcyjnego.