W stolicy może powstać kolejny nietypowy most. Ratusz rozważa taką możliwość

Nowy most w Warszawie. To hasło brzmi nośnie. Tym razem jednak mówimy nie o kolejnej przeprawie, a burzeniu starej i postawieniu nowej. To raz. Dwa, w tym przypadku rowerzyści przejeżdżaliby przez Wisłę razem z pociągami.

3 Fot. Shutterstock Otwórz galerię Na Gazeta.pl