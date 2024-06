Autostrada A2 zostanie rozbudowana. Na ten odcinek czekano od dawna

Już za 18 miesięcy mieszkańcy stolicy Wielkopolski oraz wszyscy kierowcy korzystający z autostrady A2 pojadą nowoczesną, trzypasmową obwodnicą Poznania, rozbudowaną o trzeci pas ruchu dla każdego kierunku na kolejnych 10 kilometrach. Pierwsze prace związane z rozbudową odcinka Poznań Krzesiny- Poznań Wschód ruszą 10 czerwca, a cała inwestycja zostanie ukończona do końca 2025 roku

- informują w oficjalnym komunikacie przedstawiciele spółki Autostrada Wielkopolska. W pierwszej kolejności drogowcy rozpoczną prace przygotowawcze - odgrodzą teren, na którym będą prowadzone prace, wytyczą tymczasowe pasy włączania się do ruchu oraz do jazdy na wprost itd. Do właściwych prac przystąpią 17 czerwca. Oprócz budowy trzeciego pasa ruchu zmodernizowana zostanie także nawierzchnia na odcinku – będzie wytrzymalsza i lepiej przystosowana do większego natężenia ruchu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rozbudowa poznańskiego odcinka autostrady A2. Kierowców czekają utrudnienia

Niestety, prace na odcinku będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu. "Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe miesiące będą trudnym czasem dla wszystkich kierowców, ale realizacja tej inwestycji jest potrzebna do zapewnienia sprawnego, bezpiecznego i wygodnego przejazd naszą autostradą. Prace nad rozbudową kolejnych 10 km obwodnicy Poznania o trzeci pas rozpoczęliśmy z wyprzedzeniem, tak aby zapewnić kierowcom gotową, dobrze przemyślaną i przygotowaną usługę, a realizacja tej inwestycji była dla nich jak najmniej uciążliwa" – mówi Sebastian Joachimiak, członek Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

Jak stwierdza Marcin Szczepański, dyrektor techniczny Autostrady Wielkopolskiej S.A., jednym z najważniejszych warunków było utrzymanie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Prace zostały zaplanowane w taki sposób, aby powodowały jak najmniej utrudnień dla kierowców. Nie da się ich jednak całkowicie uniknąć. "Przy tego rodzaju inwestycjach infrastrukturalnych budujemy nie tylko trzeci pas drogi, ale także musimy zadbać o właściwe odwodnienie, wszystkie elementy teletechniczne itp. Oprócz tego dwa obiekty mostowe, które znajdują się w ciągu autostrady, wymagają poszerzenia i to także jest elementem kontraktu" - dodaje przedstawiciel spółki.

Równolegle z realizowaną rozbudową zostaną wyremontowane istniejące jezdnie oraz przebudowana infrastruktura podziemna i naziemna. W poszczególnych etapach zaplanowano także dodatkowe prace w rejonie węzłów Poznań Wschód i Poznań Krzesiny. W sumie podczas budowy 3 pasa na tym odcinku autostradowej obwodnicy Poznania zostanie wykonana nowa nawierzchnia o łącznej powierzchni 280 000 metrów kwadratowych.

Fot. Autostrada Wielopolska

Autostrada A2 jest niezwykle istotną trasą dla kierowców

Autostrada A2 jest niezwykle ważna dla wielu milionów kierowców nie tylko z Poznania i okolic, ale również z całej Polski. Wystarczy wspomnieć, że natężenie ruchu na tym odcinku przekracza 56 tysięcy pojazdów na dobę. Jest to główny międzynarodowy ciąg komunikacyjny łączący wschodnią i zachodnią Polskę. Koncesyjny odcinek A2 między Świeckiem a Koninem, jest także częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), jednym z kluczowych połączeń między Europą Zachodnią i Środkową oraz strategicznym dla Polski korytarzem transportowym na linii Warszawa – Berlin.