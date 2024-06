Widziałem polską fabrykę opon. Jest ogromna, ma swój fotoradar i wygrała z pożarem

Miałem okazję zwiedzić fabrykę opon w Dębicy i... nie mogę wam nic z tej wycieczki pokazać. Niestety. Producenci samochodów i opon zawsze strzegą swoich sekretów i nie pozwalają na samodzielne robienie zdjęć. Dlatego w galerii znajdziecie zdjęcia, jakie dostałem po wycieczce od organizatorów. Ale czy można narzekać? Trochę tak, choć z drugiej strony jest to jak najbardziej zrozumiałe. Dębica to największa europejska fabryka koncernu Goodyear. Dostarcza opony do prawie 60 krajów! Nie dziwi więc, że nie chce pokazywać konkurencji, jak wygląda produkcja.

REKLAMA

Nie tylko polskich opon pod zasłużoną marką Dębica. Podkarpacka fabryka produkuje także opony pod markami Goodyear, Dunlop, Fulda czy Sava. Jej opony trafiają do osobówek i aut ciężarowych. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że polskie zakłady są kluczowe dla Amerykanów. Fabryka obchodzi właśnie 85 urodziny, ale przed tortem i świeczkami trzeba wspomnieć o czymś mniej przyjemnym.

Wielki pożar w Dębicy. Fabryka odbudowuje się w imponującym tempie

Pożar hali produkcyjnej zakładu prod. opony w Dębicy został ugaszony. W kulminacyjnym momencie w akcję gaśniczą zaangażowanych było 25 zastępów, blisko 140 strażaków

- informowała podkarpacka straż pożarna w sierpniu tego roku, kiedy w nocy płonęły zakłady Firmy Oponiarskiej Dębica. Ewakuowano wtedy ponad 200 pracowników, którym na szczęście nic się nie stało, a straty były bardzo dotkliwe. Podczas zwiedzania zakładów mogłem się przekonać, że Dębica bardzo sprawnie radzi sobie z odbudową. Wciąż nie osiągnęła pełnych mocy produkcyjnych, ale w miejscu pożaru już stoją nowoczesne maszyny, a produkcja idzie prawie pełną parą. Dębica ma wrócić do pełnej sprawności pod koniec tego roku.

W 2023 rok wypracowaliśmy satysfakcjonujące wyniki, a nasza sytuacja finansowa pozostaje bardzo stabilna, pomimo tego, że w drugim półroczu odczuwaliśmy negatywne skutki sierpniowego pożaru, który miał miejsce na terenie naszej fabryki, w zakładzie opon osobowych. Sprawnie usunęliśmy jego skutki i wznowiliśmy produkcję, od końca września 2023 r. zakład pracuje w wymiarze 70 proc. mocy sprzed pożaru. Przewidywany termin powrotu do pierwotnych mocy produkcyjnych sprzed pożaru to nie wcześniej niż IV kwartał 2024 roku ze względu na czas potrzebny na zakup i dostarczenie nowych maszyn produkcyjnych. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń

- komentował niedawno Ireneusz Maksymiuk, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Z jego wypowiedzi możemy się dowiedzieć, jak dotkliwy i poważny był pożar zakładów. Cieszy, że mimo takiego zdarzenia Dębica utrzymała dobrą formę. W końcu to polska firma, która produkuje w Polsce. To znakomite informacje dla zatrudnionej w zakładach polskiej ekipy. Zwłaszcza, że ich zatrudnienie nie zawisło na włosku. Wręcz przeciwnie. Właśnie teraz trwa rekrutacja do dębickich zakładów. Fabryka szuka kolejnych 200 nowych osób.

Dębica, czyli wiele lat historii, kilka marek i 59 krajów

Dlaczego w ogóle byliśmy na Podkarpaciu? Dębica obchodzi urodziny. Wszystko zaczęło się w 1937 roku od decyzji o wzniesieniu fabryki jako ważnego elementu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Budowę rozpoczęto kilka miesięcy później, a uroczyste otwarcie zakładu pod nazwą Fabryka Gum Jezdnych Stomil, z udziałem Eugeniusza Kwiatkowskiego, ówczesnego Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Skarbu, miało miejsce 4 kwietnia 1939 roku.

Dębica towarzyszy polskiej motoryzacji i polskim kierowcom od tamtego czasu i pewnie każdy z naszych czytelników, starszy czy młodszy, miał kontakt z jej produktami. Teraz Dębica jest częścią amerykańskiego koncernu Goodyear i produkuje opony wielu marek swoich właścicieli. Amerykanie zainwestowali w naszą fabrykę 500 milionów dolarów. To ich największe zakłady w Europie i trzecie na całym świecie. Dębica dostarcza opony aż do 59 krajów.

Fabryka Opon w Dębicy fot. Goodyear

Fabryka Opon w Dębicy fot. Goodyear

Dębica stawia teraz na większe opony

Fabryka zajmuje powierzchnię 56 ha. Produkacja odbywa się w kilku segmentach, w których wytwarzane są opony do samochodów osobowych i ciężarowych, gumowe mieszanki oraz części zamienne, a także membrany wulkanizacyjne. Podążając za rynkowymi trendami, FO Dębica rozwija produkcję opon osobowych w większych rozmiarach, takich jak 18 i 19 cali, co wynika między innymi z rosnącego popytu na SUV-y.

Wycieczka po zakładach przekonała mnie, że ekipa wie, co robi. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie dbałość o bezpieczeństwo. Nie tylko zwiedzających, a także, przede wszystkim, pracowników. Dębica robi wszystko, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, a jeśli do jakiegoś dojdzie, to ma być jak najmniej poważny. Każdy incydent jest drobiazgowo analizowany, a jakiekolwiek ryzyko eliminowane. Niby oczywista oczywistość, ale widziałem kilka fabryk i w żadnej nie było to tak mocno zaakcentowane.

Podobnie jak ciągły rozwój i optymalizacja produkcji oraz procesów w firmie, za które polskie zakłady nagradza Goodyear. Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powinni mieć obowiązkowe wycieczki do Dębicy. Wiem, bo sam na WuZecie studiowałem.

Fabryka Opon w Dębicy fot. Goodyear

Fabryka Opon w Dębicy fot. Goodyear

Fabryka Opon w Dębicy fot. Goodyear

Studenci mogliby zobaczyć coś jeszcze. Społeczną odpowiedzialność

Jako student WZ UW (finansów, ale wiele przedmiotów się powtarzało) doskonale wiem, jak firmy uwielbiają opowiadać o społecznej odpowiedzialności swojego biznesu. Jest na to nawet fachowy termin, a wszelakie organizacje prześcigają się w przekonywaniu jak bardzo dbają o swoją okolicę. Dobrze, że w wielu przypadkach wcale nie ograniczają się tylko do gadania.

Dębica zatrudnia obecnie ponad 3000 osób. Firma stara się być dobrym sąsiadem i aktywnym uczestnikiem życia lokalnej społeczności, dlatego chętnie współpracuje z miejscowymi partnerami i wspiera pracowników zaangażowanych w wolontariat służący najbliższemu otoczeniu. W ramach realizowanej przez Goodyear na całym świecie strategii Better Future, pracownicy fabryki działają jako ochotnicy na rzecz m.in. lokalnych szkół i przedszkoli. W fabryce funkcjonuje też klub honorowych krwiodawców, którzy regularnie oddają krew na potrzeby miejscowego szpitala.

Takie inicjatywy cieszą i można je tylko chwalić. Trudno za Dębicę nie trzymać kciuków. Cieszy, że w Polsce mamy fabrykę, która jest tak ważna dla ogromnego międzynarodowego koncernu, który w nią inwestuje, a zakłady cały czas się rozwijają. Oby jak najwięcej takich miejsc na mapie Polski.