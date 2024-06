Skarbówka może sprawdzić, skąd masz pieniądze na samochód. Plaga donosów widoczna zwłaszcza po komuniach

Komunie i wesela to nie lada wydatek, ale też czas, gdy w urzędach skarbowych rośnie liczba donosów na osoby, które miały rzekomo "dorobić się" na tych wydarzeniach. Każdy donos oznacza z kolei, że urzędnicy muszą sprawdzić osobę, na którą złożono skargę. Nawet cztery donosy dziennie - tyle zgłoszeń pojawia się w urzędzie.

Skarbówka musi sprawdzić, czy donos o pochodzeniu auta ma przełożenie na rzeczywistość

Jak podaje "Kurier Lubelski", każdego roku rośnie liczbą zgłoszeń do urzędów skarbowych. W 2023 roku w województwie lubelskim do skarbówki trafiło 1576 donosów. Większość z nich to zgłoszenia, które - oczywiście anonimowo - wysyłają na siebie członkowie rodziny, byli małżonkowie, oraz - co niezaskakujące - sąsiedzi. Urzędnicy mają obowiązek sprawdzenia każdego wniosku, zweryfikowania go, a często także wezwania danej osoby do stawiennictwa w urzędzie. Często okazuje się jednak, że wskazywana osoba jest "czysta", a wszystkie dochody uwzględniono w zeznaniach podatkowych.

PCC-3 - o tym warto pamiętać

Kupując nowy samochód, należy pamiętać, że mamy tylko 14 dni, by zgłosić w Urzędzie Skarbowym fakt jego nabycia. Trzeba złożyć specjalną deklarację PCC-3, na podstawie której wyliczany jest podatek. Zawiera się w nim kwotę, za którą kupiono pojazd i od tej kwoty należy odprowadzić odpowiedni procent do skarbówki.

Wysokość podatku to 2 procent wartości umowy. Czasem jednak cena ta musi się różnić, w zależności od rocznika, silnika czy wyposażenia. Podatek należy opłacić przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego. Co jeszcze warto wiedzieć? Jeśli pojazd kosztował mniej 1000 złotych, wówczas jesteśmy zwolnieni z podatku PCC-3.