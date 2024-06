Niemiecka sieć marketów Lidl już w 2023 roku przestawiła ambitne plany związane z parkingami przed sklepami. - Dążymy do tego, aby do 2025 roku wszystkie nasze sklepy były wyposażone w ładowarki - informowała w rozmowie z portalem money.pl Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska. W międzyczasie doszło do kolejnych zmian, z których kierowcy nie będą zadowoleni.

Ile kosztuje ładowanie auta w Lidlu? Koniec darmowej usługi dla klientów

Z myślą o klientach sieć sklepów Lidl zaczęła sukcesywnie instalować pod sklepami w Polsce stacje ładowania. Właściciele samochodów elektrycznych mieli możliwość uzupełniania energii w samochodzie za darmo w czasie robienia zakupów. - Wprowadziliśmy stacje ładowania pojazdów elektrycznych, aby promować ekologiczne źródła dostarczania energii oraz by wspierać rozwój elektromobilności w Polsce. Ta dodatkowa usługa jest w tym momencie bezpłatna dla naszych klientów, jednak planujemy, aby docelowo była płatna - zdradziła w marcu 2024 roku Aleksandra Robaszkiewicz, szefowa korporacji komunikacyjnej Lidl Polska.

Ile czasu można stać na parkingu Lidla? Koszt ładowania elektryka

Dotychczas wystarczyło pobrać bilet parkingowy i można było skorzystać z szybkiej ładowarki. Teoretycznie opcja ta dedykowana była dla klientów sklepu i nikt nie weryfikował, czy faktycznie tak jest. W rezultacie ze stacji ładowania korzystali wszyscy, którzy akurat potrzebowali. Jak informuje motoryzacja.interia.pl obecnie pod sklepami działa 71 takich punktów. Za ich obsługę i serwis odpowiada marka Elocity. Klienci chcący skorzystać z ładowarki:

Mają opcję zainstalować na telefonie aplikację Elocity, założyć konto i "podpiąć" kartę płatniczą, z której będą pobierane opłaty za ładowanie.

Mogą zapłacić z pomocą aplikacji takich jak np. Shell Recharge, We Charge - Volkswagen, Mercedes Me Charge, Kia Charge.

Mogą użyć terminali płatniczych.

Dokonać płatności za pośrednictwem strony internetowej.

Ładowanie samochodu elektrycznego Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Stacje ładowania są dostępne całodobowo, niezależnie od godzin otwarcia sklepu. Koszt ładowania na stacjach obsługiwanych przez Elocity obecnie wynosi:

1,59 zł/kWh (1A/ Typ 2/ 22 kW)

1,99 zł/kWh (1B/ CCS/ 50 kW)

1,99 zł/kWh (1C/ CHAdeMO/ 50 kW)

