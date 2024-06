Kiedy myślisz o tym, jak samochody zmieniały się na przestrzeni lat, trudno nie poczuć nostalgii. Podczas rewolucji przemysłowej samochody pomogły ludziom poruszać się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Wcześniej zaś byli ograniczeni pod względem odległości i prędkości do przemieszczania się pieszo lub konno. Istnieje wiele pojazdów, które są od dziesięcioleci, a może nawet stuleci. Niektóre z nich nadal pozostają w użyciu.

Ile lat ma najstarszy samochód świata? "La Marquise" nie przypomina żadnego współczesnego pojazdu

Najstarszym wciąż jeżdżącym samochodem jest "La Marquise", nazwany tak na cześć matki pierwotnego właściciela. Jest to czterokołowy, czteromiejscowy pojazd o napędzie parowym, wyprodukowany przez firmę De Dion Bouton et Trépardoux we Francji w 1884 roku. Pasażerowie siedzą w dwóch rzędach plecami do siebie, a pod nimi znajduje się zbiornik na wodę zasilający silnik. Nie ma pedału gazu ani hamulców nożnych. Mierzy 2,7 metra długości i waży 953 kilogramy.

Wszystko zaczęło się, gdy od młodego hrabi de Dion, który przyszedł do sklepu w poszukiwaniu zabawek, które mógłby dać jako nagrodę na zbliżającym się balu. Był tak zaintrygowany jakością wykonania modelu silnika parowego, że zatrudnił dwóch producentów zabawek, którzy go zbudowali, i rzucił im wyzwanie zbudowania pełnowymiarowego silnika, który mógłby napędzać powóz.

Jaki samochód jest najstarszy? To jeden z najstarszych pojazdów biorących udział w wyścigu

Samochód jest napędzany węglem, drewnem i papierem, a nagrzewanie zajmuje około 30 minut. Osiąga prędkość maksymalną 61 km/h. Francuski pojazd został okrzyknięty pierwszym samochodem wyścigowym. Niektórzy jednak twierdzą, że w wyścigu, w którym brał udział, nie było żadnych konkurentów, więc to się nie liczy. Miał on wygrać pierwszy na świecie wyścig samochodowy, jadąc po torze o długości 30,5 km ze średnią prędkością 42 km/h z Paryża do Neuilly we Francji. Przez wiele lat zmieniał właścicieli i trafiał na aukcje. Ostatni raz został sprzedany w 2011 roku za 4,6 mln dolarów. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.