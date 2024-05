Lexus RZ z nową wersją. Większy zasięg i niższa cena

Lexus RZ został pokazany w kwietniu 2022 roku. W pierwszych latach dostępny był wyłącznie w wersji 450e - z napędem na cztery koła DIRECT4 realizowanym przez dwa silniki elektryczne. Układ napędowy tej odmiany generuje 313 KM. Teraz do oferty wkracza kolejna wersja - 300e.

Lexus RZ 300e - mniej mocy, większy zasięg

Nowa wersja RZ 300e korzysta z tej samej baterii litowo-jonowej o pojemności 71,4 kWh brutto (64 kWh netto), co wersja z napędem na wszystkie koła. Jednakże, eliminując tylny napęd oraz inwerter, obniżono masę pojazdu, co poskutkowało zwiększeniem zasięgu. Średni dystans na jednym ładowaniu oscyluje od 429 do 479 km, w zależności od wersji wyposażenia i rozmiaru kół. Dla porównania, katalogowy zasięg mocniejszego wariantu to 395–440 km. Silnik elektryczny rozwija 204 KM i zamintowany jest na przedniej osi. Maksymalny moment obrotowy wynosi 266 Nm, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje równe 8 sekund.

Ile kosztuje tańszy Lexus RZ?

Z okazji premiery nowego napędu, Lexus RZ jest dostępny w specjalnej ofercie z obniżonymi cenami. Zgodnie z informacją prasową - cena RZ 300e w wersji Business rozpoczyna się od 197 000 zł po uwzględnieniu maksymalnej dotacji z programu "Mój elektryk" (224 000 zł bez dotacji). Takiej wersji nie znajdziemy jednak w cenniku dostępnym na stronie. Widnieje tam za to lepiej wyposażona odmiana Prestige w promocyjnej cenie 240 700 - tym razem to cena bez rządowej dotacji. Taka będzie możliwa tylko w przypadku niektórych przedsiębiorców.

Dla porównania cennik Lexusa RZ 450e otwiera promocyjna oferta z kwotą 276 400 zł za odmianę PRESTIGE + DESIGN. Ciężko nie zauważyć, że promocja podyktowana jest górnym limitem wartości samochodu w przypadku dotacji dla przedsiębiorców. Wykorzystując maksymalnie program "Mój elektryk", przedsiębiorcy mogą zapłacić za elektrycznego Lexusa 249 400 zł.

Zobacz wideo Lexus RZ - jeździmy pierwszym autem elektrycznym Lexusa, które nie ma kierownicy

Wersje wyposażeniowe

Przednionapędowy RZ 300e, podobnie jak RZ 450e, dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia – Business, Prestige i Omotenashi. Klienci mają do wyboru sześć lakierów oraz trzy dwukolorowe malowania nadwozia, a także trzy kolorystyki wnętrza. W standardzie RZ 300e ma najnowszy pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + 3, dwustrefową automatyczną klimatyzację z czujnikiem wilgotności, podgrzewane przednie fotele, elektroniczne klamki z asystentem bezpiecznego wysiadania (Safe Exit Assist), inteligentny kluczyk z dodatkowym zabezpieczeniem antykradzieżowym Ultra Wide Band (UWB), system multimedialny Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, 14-calowym, dotykowym wyświetlaczem, inteligentnym asystentem głosowym Lexus Concierge, a także 4-letnim pakietem danych, który umożliwia m.in. aktualizacje auta over-the-air.