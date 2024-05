Toyota sprzedała już 300 tys. hybryd w Polsce. Faworytka może być tylko jedna

Toyota wprowadziła hybrydy do polskiej oferty już w 2004 roku. Był to rzecz jasna Prius, który przez swoją oszczędną naturę zdobył uznanie zwłaszcza wśród taksówkarzy. Oczywiście z biegiem lat oferta poszerzała się o kolejne hybrydy, by po 20 latach liczyć już dziewięć modeli. Jak widać, przypadły one do gustu Polakom - w 2024 roku hybrydy stanowią już 86 proc. sprzedaży marki, a od momentu wprowadzenia Priusa polscy klienci kupili już 300 080 Toyot ze zelektryfikowanym napędem!

300 tys. hybryd Toyoty w Polsce

Hybrydą nr 300 000 była Corolla TS Kombi 2.0 Hybrid w wersji GR SPORT z pakietem Dynamic oraz dwukolorowym nadwoziem w kolorze Imperial Red z czarnym dachem. Co ciekawe, najpopularniejszym hybrydowym modelem Toyoty w Polsce jest właśnie Corolla. Od 2019 roku sprzedano 80 909 zelektryfikowanych egzemplarzy tego auta. W pierwszych czterech miesiącach tego roku klienci kupili 7340 sztuk.

Drugą najchętniej wybieraną hybrydą marki w Polsce jest C-HR. Od 2016 roku hybrydowy crossover znalazł 54 643 nabywców. Trzecia najpopularniejszą hybrydą Toyoty okazał się model RAV4. Zelektryfikowany napęd w tym SUV-ie oferowany jest od 2015 roku i od tamtej pory kupiono już 52 150 egzemplarzy hybrydowych RAV4. Czwarte miejsce zajmuje Yaris (37 023 egz.). Dynamicznie przybywa też liczba hybrydowych Yarisów Cross (25 500 egz.), a wciąż wysokie miejsce na liście zajmuje kompaktowy Auris Hybrid. W ciągu 10 lat obecności na rynku trafił do kierowców w liczbie 18 551 aut. Model ten zadebiutował w 2010 roku, a w 2019 roku został zastąpiony przez Corollę nowej generacji.

Camry (16 317 egz.) reprezentuje napęd hybrydowy Toyoty w segmencie limuzyn. Jeszcze w tym roku na rynku zadebiutuje nowa odsłona auta z 5. generacją hybrydy. Obecna od 2022 roku w Polsce Corolla Cross znalazła do tej pory 8718 nabywców, a największy hybrydowy model - Highlander, sprzedał się w liczbie 4346 egzemplarzy.

"Nieustannie udoskonalamy nasze hybrydy, by były jeszcze oszczędniejsze i bardziej niezawodne, a coraz większa liczba modeli korzysta z piątej już generacji naszej technologii. Poszerzamy także ofertę aut z hybrydami plug-in, które imponują zasięgiem w trybie elektrycznym oraz osiągami, a po rozładowaniu baterii zachowują się jak klasyczna hybryda" – powiedział Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Central Europe.