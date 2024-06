Korytarz życia, czyli tzw. korytarz ratunkowy pozwala na łatwy przejazd pojazdu uprzywilejowanego, który jedzie do wypadku lub chorego. Uczestniczy ruchu drogowego zapewniają miejsce dla służb ratunkowych, niezwłocznie wykonując manewr usunięcia się z drogi. Kwestia ta jest uregulowana przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 16 października 2019 roku, a dokładnie art. 9.

Jaka zasada obowiązuje przy tworzeniu korytarza życia? Jeden błąd kosztował ich wiele

Szybki przejazd pojazdów ratowniczych, policyjnych i pomocniczych w razie wypadku może zadecydować o życiu lub śmierci. Do zdarzenia doszło 13 lipca 2023 roku na węźle Offenburg na niemieckiej autostradzie A5, gdzie miał miejsce poważny wypadek drogowy. Jak informował portal presseportal.de kierowcy podczas tworzenia korytarza życia zjechali do krawędzi, by utorować drogę dla przejazdu służb ratunkowych. Nie wzięli pod uwagę jednej kwestii.

Uprzywilejowane samochody napotkały spory problem, aby dotrzeć na miejsce wypadku. Powodem było zablokowanie lub niewydzielenie pasów ratunkowych przez ruch ciężarowy. Służby ratunkowe nie mogły przejechać pasem awaryjnym bez eskorty policji. Na szczególne utrudnienia napotkali, gdy trzech kierowców samochodów ciężarowych ustawiło się po lewej stronie pasów ruchu. Obecność pojazdów sporych gabarytów po obu stronach jezdni spowodowało zatrzymanie konwoju pojazdów ratowniczych i policji.

ciężarówka/tir/kontrola drogowa (zdj. ilustracyjne) Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Ciężarówki na lewym pasie. Jaki mandat za blokowanie korytarza życia?

Kierowcy ciężarówek w momencie zatrzymania znajdowali się na lewym pasie. Co więcej, w Niemczech w przypadku dróg wielopasmowych w terenie niezabudowanym obowiązuje zakaz dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. W przypadku drogi z trzeba lub czterema pasami ruchu kierowcy mają obowiązek zjechać jak najbardziej na prawo. W efekcie korytarz życia powstanie na drugim pasie od lewej strony jezdni. Trzem z tych kierowców ciężarówek zostały tymczasowo zatrzymane prawo jazdy. Zostali także ukarani mandatem w wysokości 240 euro (ok. 1020 zł) oraz 2 punktami karnymi. Podczas całego zdarzenia kamery samochodowe zainstalowane w radiowozach policyjnych zarejestrowały jeszcze kilku sprawców wykroczeń drogowych, którzy przejeżdżali pasem awaryjnym.