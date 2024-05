Toyota testuje nowe paliwo. Emisja CO2 niższa o 40 proc. Do produkcji wykorzystuje m.in. odpady z gospodarstw rolnych

Niskoemisyjna benzyna to alternatywne paliwo, które można stosować zamiast tradycyjnego w niemal wszystkich samochodach z silnikiem benzynowym – zarówno w hybrydach, hybrydach plug-in, jak i autach konwencjonalnych. Co ważne, do jej dystrybucji można wykorzystać już istniejącą infrastrukturę, a korzystanie z niej nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji, takich jak modyfikacje silnika czy zakup nowego samochodu. Dzięki temu kierowcy mogą znacząco obniżyć wpływ jazdy samochodem na klimat bez konieczności zmiany przyzwyczajeń lub instalacji dodatkowych urządzeń w domu.

REKLAMA

Pracę nad projektem rozpoczęły się w 2021 roku i początkowo dotyczyły technologii wodorowych. Toyota włączyła się w prace nad niskoemisyjną benzyną na wczesnym etapie badań laboratoryjnych, aby upewnić się, że paliwo będzie kompatybilne zarówno z konwencjonalnymi silnikami benzynowymi, jak i napędami hybrydowymi. Wiosną 2023 roku przeprowadzono pierwsze testy drogowe z udziałem hybrydowej Toyoty Camry, RAV4 Prime z napędem plug-in hybrid oraz terenowego pick-upa Toyota Tundra. Samochody zatankowane niskoemisyjną benzyną Chevron przemieszczały się po drogach publicznych w Teksasie i Mississippi.

W następnym etapie innowacyjne paliwa trafiły do centrum logistycznego Toyoty w Portland. Niskoemisyjna benzyna została zatankowana do baków nowych aut przed ich dalszym transportem do dealerów. Każdego dnia z tego centrum wysyłanych jest 450 samochodów, które trafiają do klientów w różnych częściach USA.

Waga wyzwania, jakim są zmiany klimatu, sprawia, że Toyota jest gotowa coraz intensywniej współpracować z innymi branżami. Masowe stosowanie niskoemisyjnej benzyny Chevron pozwoli na rzeczywistą redukcję emisji CO2 we wszystkich samochodach z silnikiem benzynowym"

– powiedział Mark McCarthy, kierownik programu ds. energii, paliw i zrównoważonego rozwoju w Toyota Motor North America (TMNA).

Zobacz wideo Jeździłem najnowszą Toyotą Land Cruiser po kowbojskich szlakach. To, co potrafi, szokuje [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Nowa niskoemisyjna benzyna jest produkowana z surowców odnawialnych, co pozwoliło na redukcję emisji CO2 o 40% w całym cyklu życia produktu w porównaniu z tradycyjnym paliwem. Ponad połowa jej składu to biopaliwo wytwarzane z produktów rolnych oraz odpadów z upraw i hodowli zwierząt. Rozległa współpraca z sektorem rolnym przyspieszy wdrożenie niskoemisyjnego paliwa na dużą skalę, jednocześnie wzmacniając rolę rolnictwa w gospodarce. Dzięki zastosowaniu odnawialnych surowców, możliwe jest zmniejszenie emisji w transporcie przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury tankowania, bez konieczności wymiany samochodów na modele z alternatywnym napędem