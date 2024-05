Co drugi sprzedawany Lexus jest zelektryfikowany. Wybierają je zwłaszcza Europejczycy

Od 2005 roku na całym świecie Lexus sprzedał już ponad 2,9 mln aut ze zelektryfikowanymi napędami. Aktualnie takie auta stanowią większość globalnej sprzedaży marki. W pierwszym kwartale 2024 roku japońskiej marce udało się upłynnić łącznie 103 254 sztuk hybryd, w tym oczywiście typu plug-in, a także elektryków. Odpowiadały więc za 52 proc. całkowitej sprzedaży.

REKLAMA

Zobacz wideo

Europejczycy kochają hybrydy. Stany Zjednoczone nadal największym rynkiem zbytu

W 2024 roku największym rynkiem dla zelektryfikowanych aut Lexusa są Stany Zjednoczone ze sprzedażą na poziomie 29 tys. egzemplarzy. Okazuje się jednak, że to w Europie takie napędy są najczęściej wybierane przez kupujących - ich udział w sprzedaży wynosi 93 proc. (17,7 tys. egz.). Co się tyczy ojczyzny marki - Japonii - hybrydy, hybrydy plug-in i auta elektryczne cieszą się nieco mniejszym, ale i tak wysokim wzięciem -18,9 tys. sztuk, co oznacza 79 proc. udziału w sprzedaży w regionie.

W przypadku konkretnych modeli najbardziej popularnym autem z napędem zelektryfikowanym był RX. W pierwszym kwartale 2024 roku na całym świecie sprzedano 30 751 egzemplarzy tego modelu, z czego 26 458 aut to pełne hybrydy, a 4293 hybrydy plug-in. Na drugim miejscu znalazł się NX. W trzech pierwszych miesiącach tego roku sprzedano 26 450 egzemplarzy hybrydowych tego auta. Zdecydowana większość to wersja NX 350h z pełną hybrydą (20 838 aut), a 5612 egzemplarzy to NX 450h+ z hybrydą plug-in.

Oczywiście nie samymi SUV-ami rynek żyje. Najpopularniejszą hybrydową limuzyną marki okazał się ES 300h - 16 559 sprzedanych egzemplarzy. W przypadku zelektryfikowanych crossoverów prym wiódł UX z wynikiem 10 328 egzemplarzy. Dobrze radził sobie także debiutujący w gamie marki LBX - w pierwszym kwartale znalazł 7446 nabywców na całym świecie. Co się tyczy elektrycznego RZ, sprzedano łącznie 4042 egzemplarzy tego modelu.

Lexus z zelektryfikowanymi napędami od 2005 roku

Lexus wprowadził hybrydy do swojej palety silnikowej jeszcze w 2005 roku. Pierwszym modelem z tego typu napędem był SUV RX 400h. Wkrótce zelektryfikowane jednostki pojawiły się także w pozostałych modelach marki. Oczywiście marka stale rozszerza zelektryfikowanych układów napędowych. Oprócz typowych hybryd opartych na silnikach wolnossących, w ofercie znajdziemy także hybrydę plug-in opartą o turbodoładowany silnik 2.4 l.