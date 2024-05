Przez tramwaje rozpłatają Rakowiecką. Prace ruszą niebawem

Jak informuje redakcja portalu tvn24.pl, pomiędzy Puławską a aleją Niepodległości wybudowany zostanie ok. kilometrowy odcinek torów tramwajowych. Co więcej, w związku z inwestycją zmodyfikowane zostanie także skrzyżowanie przy drugiej z wymienionych dróg. Już wkrótce, a dokładnie początkiem czerwca drogowcy rozpoczną pierwsze prace. Skupią się m.in. na usuwaniu kolizji infrastruktury podziemnej. "Będzie się to wiązało z punktowym zajęciem jezdni" - przekazał rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. Jak dodaje, w nadchodzącym miesiącu zaplanowano także wdrożenie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Puławskiej i Rakowieckiej. "Przypomnę, że w ramach przebudowy torów na Puławskiej przygotowaliśmy skręty i rozjazdy w Rakowiecką" - stwierdza rzecznik.

Zgodnie z planami tramwaje będą kursowały po północnej stronie Rakowieckiej. Kierowcy będą musieli zadowolić się dwukierunkową jezdnią o szerokości ok. sześciu metrów po południowej stronie trasy. Wytyczone zostaną cztery przystanki. Co więcej, zmodernizowane zostanie oświetlenie drogi.

Pewną ciekawostką jest fakt, że już w przeszłości po Rakowieckiej kursowały tramwaje. "Tory biegły również północną częścią ulicy. Istniały między 1927 a 1967 rokiem. Potem pięć linii tramwajowych jadących po Rakowieckiej na tym odcinku zostało zastąpionych autobusami" - dodaje redakcja tvn24.pl. Umowa na budowę linii tramwajowej, opiewająca na kwotę 63,8 mln zł, została podpisana jesienią ubiegłego roku. Za inwestycję odpowiedzialna jest firma Balzola.

Magistrala tramwajowa. Wola i Wilanów skomunikowane

Budowa torowiska na Rakowieckiej to tylko część o wiele bardziej złożonej inwestycji. Mowa oczywiście o magistrali, która docelowo połączyć ma Wolę z Wilanowem. Budowa fragmentu linii łączącej Ochotę z Dworcem Zachodnim ma rozpocząć się latem. Na pierwszy ogień pójdzie przebudowa ciepłociągu na ulicy Bitwy Warszawskiej (rozłożona na bieżący i przyszły rok).

Nowa linia przetnie też ulice Grójecką oraz Aleje Jerozolimskie. Tam też prace rozpoczną się w przyszłym roku. "Zgodnie z kontraktem wykonawca zobowiązany jest utrzymać ciągłość ruchu ulicy Bitwy Warszawskiej - zapewne po jednym pasie - i utrzymać układ 2x3 w Alejach Jerozolimskich" -stwierdził prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski. Niestety, może się okazać, że szerokość pasów ruchu nieco się skurczy.

"Równolegle trwa projektowanie i pozyskiwanie dokumentacji dla budowy torowiska wzdłuż ulic Rostafińskich i Boboli w bezpośrednim sąsiedztwie Pola Mokotowskiego. Tory połączą istniejące torowisko przy skrzyżowaniu Rakowieckiej i ulicy Boboli z pętlą przy Banacha. Wstępny plan zakłada budowę tego fragmentu trasy do 2029 roku" - dodaje redakcja tvn24.pl