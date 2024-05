Układał kostkę Rubika, jadąc 120 km/h. Miał pecha, bo trafił na helikopter

Jazda samochodem może być naprawdę nudna. Szczególnie gdy kierowca porusza się równą jak stół autostradą, a do tego ma duży dystans do pokonania. Przekonał się o tym pewien kierowca z Hiszpanii. On wpadł jednak na pewien pomysł. Postanowił uprzyjemnić sobie podróż prostą łamigłówką.

Jechał autostradą i układał kostkę Rubika. Chyba dla zabicia nudy...

Kierowca granatowego Peugeota 307 SW postanowił ułożyć w czasie podróży... kostkę Rubika. Miał jednak pewien problem. Mówimy o modelu z początku wieku. Auto nie miało zatem np. aktywnego tempomatu. A do ułożenia kostki kierujący potrzebował przecież obydwu dłoni. Oczywiście dla chcącego nic trudnego. I to ograniczenie hiszpański kierowca obszedł. Postanowił bowiem "trzymać" kierownicę przy pomocy kolana. W ten sposób zwolnił ręce. Jechał jednak autostradą z prędkością 126 km/h. Więc nie było to mocno roztropne.

Namierzył go helikopter. Mandatu nie dostał. Został za to gwiazdą.

Samochód poruszał się. Kierowca miał zajęcie. A ryzyko kontroli było minimalne. Tak przynajmniej wydawało się właścicielowi Peugeota. W praktyce został on bowiem namierzony przez generalną dyrekcję drogową patrolującą autostradę z pokładu helikoptera. Organizacja nie miała uprawnień do zatrzymania pojazdu. Kierowca mandatu zatem nie otrzymał. Mimowolnie dostał jednak angaż. Stał się gwiazdą kampanii przypominającej o bezpieczeństwie drogowym.

W filmiku opublikowanym na profilu Dir. Gral. Tráfico w serwisie X zarządca hiszpańskich autostrad przypomina, że aż 32 proc. wszystkich wypadków na trasach typu A jest powodowanych przez rozproszenie uwagi. A układanie kostki Rubika być może rozwija pamięć, w tym mięśniową, nie służy jednak skupieniu na sytuacji drogowej. Tak samo jak spożywanie posiłków czy używanie telefonu komórkowego. Pamiętajcie o tym.