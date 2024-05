Nowa obowiązkowa naklejka na samochód. Muszą ją mieć konkretne pojazdy

Jeszcze we wrześniu 2023 roku uchwalono rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem. Dokument uszczegóławia m.in. zakres wymagań technicznych obowiązujących w trakcie procesu homologacji instalacji, a także zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu takiego systemu zasilania. Kompletną nowością są jednak naklejki, które od 17 maja muszą być obowiązkowo umieszczane na pojazdach, które otrzymują nową instalację gazową.

Nowe naklejki na samochody z LPG już od maja

W ramach rozporządzenia od 17 maja 2024 roku każdy pojazd, który jest wyposażany w dodatkową instalację gazową, musi być opatrzony specjalną tabliczką informacyjną. Takie oznaczenie, także w formie naklejki, musi zawierać konkretne dane - numer świadectwa homologacji (np. PL*0004*002/G czy też PL-R115*0004*002/G), nazwę instalatora, nazwę zakładu montującego instalację oraz numer porządkowy wyciągu ze świadectwa homologacji.

Zgodnie z nowymi przepisami, tabliczka musi być umieszczona w sposób trwały "w łatwo dostępnym i widocznym miejscu na ramie drzwi albo pod pokrywą komory silnika". Ustawodawca podkreślił także, że musi być ona wykonana z materiału odpornego na czynniki zewnętrzne (takie jak np. warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne itd). Powinna być też odpowiednio czytelna, aby łatwo było ustalić, kto odpowiadał za montaż instalacji.

Polscy kierowcy kochają LPG

Warto zaznaczyć, że Polacy uwielbiają samochody zasilane gazem. Pod względem rozmiarów floty aut z instalacjami gazowymi Polska jest liderem w Unii Europejskiej (na samym kontynencie ustępujemy jedynie Turcji niebędącej członkiem UE). Po naszych drogach porusza się ok. 3,3 mln samochodów zasilanych LPG. Oczywiście liczba ta jest w rzeczywistości mniejsza. Wszystko z powodu niedoszacowań w bazie CEPiK. Co więcej, wnioskując po cenach paliw - aktualnie za benzynę Pb 95 płacimy ok. 6,50 zł/l, a za Pb 98 ok. 7,29 zł/l - liczba aut z instalacjami LPG z pewnością będzie wzrastała. Zwłaszcza że jego ceny są stosunkowo stabilne i rzadko kiedy przekraczają 3 zł/l (na ten moment za litr LPG płacimy ok. 2,82 zł).