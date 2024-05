Pokazał policjantom takie prawo jazdy. Kierowca z przyszłości urodził sie w 2059 r.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego garwolińskiej komendy przeprowadzili bardzo ciekawą i nietypową kontrolę drogową. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie zatrzymali kierowcę, który ma urodzić się za 35 lat. Nie często zatrzymuje się do kontroli podróżnika w czasie. Policjanci jednak nie wierzą w wehikuł czasu i na absurdalną datę urodzenia mają zupełnie inne wytłumaczenie. 21-letniemy obywatelowi Nepalu grozi nawet więzienie.

Kierowca urodzony 24 października 2059 r.

Przed godz. 23 policjanci z garwolińskiej drogówki w Starym Pilczynie (gm. Łaskarzew) zatrzymali skodę. W jej trakcie nabrali podejrzeń, że dokument wręczony przez kierowcę, może być podrobiony. Data urodzenia posiadacza zaskoczyła policjantów. Według wpisu mężczyzna miał się urodzić w 2059 roku

- czytamy na stronie mazowieckiej policji. Do komunikatu dołączono także zdjęcie, na którym od razu widzimy kilka dat. Data wydania (31.03.2023 r.) i data ważności (30.03.2023 r.) wyglądają całkiem niewinnie, ale w oczy od razu rzuca się rok, w którym zatrzymany się urodził. 24 października 2059 roku musiał od razu wzbudzić podejrzenia policjantów.

Dziwna data nie była jedyną lampką ostrzegawczą. Policjanci zwrócili też uwagę na różnice w grafice, brak zabezpieczeń i znaków wodnych. Sam blankiet był nierówno przycięty i zalaminowany. Policja podaje też, że nie było na nim informacji o organie wydającym oraz podpisu posiadacza. Wszystkie te szczegóły wskazywały, że dokument może być fałszywy... To oznacza kłopoty dla młodego obywatela Nepalu.

Policja zatrzymała dokument. Co teraz z 21-latkiem?

Policyjny komunikat zaczął się od wywołującego lekki uśmiech tytułu o kierowcy, który "miał urodzić się dopiero za... 35 lat", ale ostatni akapit sprawia, że 21-latkowi wcale nie jest do śmiechu. Fałszowanie dokumentów to poważne przestępstwo. Policja oczywiście zatrzymała dokument, samochód przekazała uprawnionej osobie, a wobec kierowcy rozpoczęło się postępowanie. Co mu grozi? Za posługiwanie się podrobionym dokumentem grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.