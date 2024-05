Jak działa przedłużanie gwarancji na baterię w hybrydzie? Japończycy mają system

Hybrydy Lexusa potwierdziły już niejednokrotnie swoją bezawaryjność i niskie koszty użytkowania, ponieważ elementy eksploatacyjne, jak klocki czy tarcze hamulcowe, zużywają się wolniej. Ze względu na budowę układu wiele awaryjnych elementów z innych aut, jak alternator czy rozrusznik, w hybrydach Lexusa nie występuje

- chwali się Lexus, a pewność siebie Japończyków nie może dziwić, ponieważ niezawodność ich samochodów potwierdza wiele raportów. Lexus zgarnął w ostatnich latach wiele prestiżowych nagród m.in. w Consumer Reports i J.D. Power. Hybrydy docenili także Polacy, co widać na naszych ulicach, a także w statystykach sprzedaży. Koncern Toyota jest nad Wisłą potężnym graczem, a kierowcy jako jedną z głównych zalet wskazują właśnie bezawaryjność.

Jak długą gwarancję daje Lexus na swoje samochody?

Lexus na swoje samochody daje trzy lata gwarancji z limitem przebiegu do 100 tysięcy kilometrów. W przypadku hybryd, a to nimi przecież stoi sprzedaż marki, dochodzi jeszcze pięcioletnia gwarancja (też z limitem 100 tysięcy kilometrów) na hybrydowe komponenty oraz akumulator napędu hybrydowego. Producenci na podzespoły napędów hybrydowych i elektrycznych często dają dłuższą gwarancję niż na cały samochód. Tak w ogóle ostatnio coraz częściej mówi się o gwarancjach, ponieważ marki toczą korespondencyjną wojnę. Ostatnio najgłośniej było o SsangYongu, który dla Torresa przygotował 10-letnią gwarancję z limitem 200 tysięcy kilometrów. Swoje trzy grosze dorzuciła także Francja. Ośmioletnia gwarancja z limitem przebiegu 160 tys. km (w zależności od tego, co wydarzy się pierwsze) została nazwana Peugeot Allure Care i obowiązuje wyłącznie w przypadku samochodów z napędem elektrycznym.

Taka walka to znakomita informacja dla kierowców. Japończycy też mają bardzo ciekawe rozwiązanie. Właściciele hybrydowych Lexusów mogą sukcesywnie przedłużać gwarancję na akumulator układu hybrydowego o kolejny rok (lub 15 000 km) aż do 10 lat, wykonując corocznie test baterii napędu hybrydowego w ASO Lexusa. Co ważne, program przedłużania gwarancji dotyczy i klasycznych hybryd, i tych z wtyczką

Jak wygląda przedłużanie gwarancji?

Specjaliści Lexusa podczas corocznego testu poddają ocenie cały układ hybrydowy, a także sporządzają obszerny raport zawierający komplet informacji. Szczegółowo analizowana jest wydajność akumulatora hybrydowego, układu napędowego oraz układu chłodzenia. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku wystawiany jest certyfikat wykonania testu, a gwarancja na akumulator napędu hybrydowego udzielana jest na kolejny rok lub 15 tys. km. Okres ten można przedłużyć maksymalnie do 10 lat od pierwszej rejestracji auta.