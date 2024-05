Policja pokazała, jak kierowcy wpadają przed przejściem. W komentarzach burza

Podczas całodniowych działań bydgoscy policjanci ujawnili 92 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 68 wykroczeń popełnionych przez samych niezmotoryzowanych. Dwóch niechronionych uczestników ruchu drogowego zostało ukaranych mandatem karnym, a 66 policjanci pouczyli. Natomiast w odniesieniu do zmotoryzowanych to dla 68 z nich skończyło się to mandatem karnym, dla 21 pouczeniem

- podsumowuje akcję "Bezpieczny pieszy" bydgoska policja. Co więcej, aż trzech kierowców za swoje czyny trafi do sądu. Sędzia ma znacznie większe pole do karania. Policja nagłaśnia takie akcje ku przestrodze, aby pokazać, jak niebezpieczne są wykroczenia w rejonie przejść dla pieszych. Tym razem opublikowano nagranie z policyjnego drona na serwisie YouTube.

Tak policja łapie kierowców na przejściach

Z ciekawości zajrzeliśmy do sekcji komentarzy, gdzie rozpętała się mała burza, a komentujący twierdzą, że cała akcja to maszynka do zarabiania pieniędzy z mandatów. Przestrzegamy przed takim podejściem. W Polsce wciąż dochodzi do wielu groźnych wypadków na przejściach dla pieszych. Tylko zmiana podejścia nas wszystkich sprawi, że na drogach będzie bezpieczniej. Kierowcy powinni zwalniać przed przejściami i uważnie obserwować jego okolice, żeby łatwo zareagować, jeśli trzeba będzie przepuścić pieszego. Mała zmiana nawyków sprawi, że jazda będzie znacznie bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Poniżej możecie obejrzeć film, który pokazała policja. Dajcie nam znać w komentarzach i sondażu poniżej, co myślicie o takich działaniach policji. Do tematu na pewno jeszcze wrócimy, a wasz głos może być punktem wyjścia do dyskusji.

Przejścia dla pieszych. Najczęstsze wykroczenia

Policja podała, jakie wykroczenia najczęściej popełniają kierowcy oraz piesi. W przypadku kierujących tak prezentuje się lista:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,

przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub w innych okolicznościach.

Niektórzy kierowcy dostali mandaty w wysokości aż 1500 złotych. Pamiętajcie, że przy przejściach dla pieszych trzeba zachować szczególną ostrożność. Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu i trzeba dbać o ich bezpieczeństwo. Piesi powinni myśleć także o sobie i nie prowokować niebezpiecznych sytuacji. Oto wykroczenia, które popełniają najczęściej.

przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony,

przebieganie przez jezdnię,

wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,

przejeżdżanie na rowerze przez przejście dla pieszych.

Nowy sposób kontroli policyjnych. Mandaty sypią się z nieba

Bydgoscy policjanci skorzystali z broni, która wciąż jest stosunkowo nowa, a okazała się bardzo skuteczna. Kierowcy, piesi i rowerzyści dostają mandaty z nieba. Policja coraz częściej korzysta z dronów, żeby kontrolować niebezpieczne skrzyżowania, gdzie dochodzi do wielu wykroczeń. Jak to działa? Dron lata nad interesującym policję miejscu, a operator jest dla kierowców niewidoczny. Operator rejestruje wykroczenia i informuje o nim klasyczny patrol, który znajduje się kawałek dalej. To on zatrzymuje kierowcę i wlepia mandat. Jeśli ktoś się z nim nie zgadza, to policjanci mogą mu pokazać nagranie, które jest dowodem.