Widziałeś nowe pierścienie Audi? Na te nie zadziała już pakiet czerń

Producenci motoryzacyjni są mistrzami w tworzeniu filozofii. Do każdej zmiany są w stanie dopisać historię, która wymaga użycia tylu słów, ile znaleźć można w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Identyczny przykład dotyczy Audi i nowej wersji jego logo.

Zobacz wideo Odnaleziono poszukiwane Audi SQ7. Było w częściach

Nowe pierścienie Audi będą czarne. Tylko z białą poświatą

Nowe logo niemieckiej marki można opisać w kilku słowach. To czarne pierścienie, które stały się płaskie i otrzymały biały środek. Do tej pory były chromowane. Zmiana barwy mocno rzuca się zatem w oczy. Tyle. Audi do opisu potrzebuje jednak większej ilości słów. Oficjalny komunikat dotyczący zmiany mówi m.in. o tym, że "są one bardziej subtelne i bardziej sprawiają wrażenie 2D niż 3D" i że "są znacznie bardziej nowoczesne i jeszcze bardziej graficzne, chociaż ich geometria jest prawie identyczna z poprzednimi".

Bez względu na fakt, ile PR-owych zwrotów można użyć w tym przypadku, dwie rzeczy są pewne. Po pierwsze nowe logo wygląda naprawdę nieźle. Być może zmiana jest dokonana trochę na siłę. Ale nie wyszła na minus. No, chyba że... I tu pojawia się drugi punkt. Bo zmiana może stanąć na przeszkodzie nabywcom Audi. Biel pojawiająca się na pierścieniach Audi kasuje bowiem element często wybieranej opcji. Kierowcy chętnie decydują się na pakiet optyczny czerń. Pakiet, w którym wszystkie elementy wykończenia nadwozia były czarne. Logo z chromowanego zmieniało się w piano black. Bez białej (nawet blado białej) poświaty. Teraz z niej raczej zrezygnować nie będzie można.

Nowe logo to jedno. Na słupku B pojawi się też nazwa modelu

Na tym zmiany w gamie Audi się jednak nie kończą. Marka wprowadza jeszcze jedną zmianę. Na słupku B nowych samochodów pojawi się oznaczenie modelu, wersji i technologii. Po co? Ja nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Przedstawiciele Audi jednak odpowiedź znają. Mówią o tym, że "identyfikator modelu na słupku B jest zawsze w polu widzenia pasażerów podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu". No, ale pasażerowie chyba wiedzą jakim autem podróżują... Napis jest blado biały. Odbija się od lakierowanej czerni słupka B.

Widziałeś nowe pierścienie Audi? Na te nie zadziała już pakiet czerń Fot. Audi