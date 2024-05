Zakaz ruchu pojazdów już działa pełną parą. Kto ma zakaz jazdy w majówkę?

Zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych to nie możliwość, a prawny wymóg. Został zapisany w rozporządzeniu ministra transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Kierowcy większości tirów muszą się do niego stosować.

Jakie są ograniczenia w ruchu dla ciężarówek w czasie majówki 2024 r.?

Na początek może pakiet wiedzy dotyczących weekendu majowego. Ten zawiera się w kilku poniższych pytaniach.

Kiedy w czasie majówki obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek? Zakaz będzie obowiązywał na drogach w całej Polsce 30 kwietnia (wtorek) – od godz. 18:00 do godz. 22:00, 1 maja (środa) – od godz. 8:00 do godz. 22:00, 2 maja (czwartek) – od godz. 18:00 do godz. 22:00 i 3 maja (piątek) – od godz. 8:00 do godz. 22:00.

Jakich konkretnie ciężarówek dotyczy zakaz ruchu? Odnosi się do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, pomijając wyjątki związane np. z przejazdem produktów spożywczych, żywych zwierząt, pojazdów używanych do budowy dróg czy eksploatowanych przez służby.

Odnosi się do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, pomijając wyjątki związane np. z przejazdem produktów spożywczych, żywych zwierząt, pojazdów używanych do budowy dróg czy eksploatowanych przez służby. Ile wynosi mandat dla kierowcy ciężarówki za złamanie zakazu ruchu? Kierowca za złamanie zakazu ruchu dostanie od 200 do 500 zł grzywny. 2000 zł dostanie przewoźnik, a 1000 zł osoba zarządzająca transportem.

Stosowania się do ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych pilnować będzie policja i ITD. Co ważne, krajowe przepisy dotyczą nie tylko pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce. Odnoszą się do wszystkich ciężarówek (w tym zagranicznych), które pojawią się na polskich drogach w tych dniach.

Jakie są wyjątki dotyczące zakazu ruchu dla ciężarówek w majówkę?

Lista wyjątków jest naprawdę długa. Po pierwsze odnosi się ona do rodzaju pojazdu lub towaru przewożonego ciężarówką. Na drogach 30 kwietnia, 1 maja, 2 maja i 3 maja bez limitu mogą się pojawić nie tylko pojazdy pracujące przy budowie dróg, transportujące produkty spożywcze, mleko i leki czy żywe zwierzęta, ale także wykorzystywane do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych oraz sprzętu dla obsługi imprez masowych. Wyjątek odnosi się również do ciężarówek, które dłużą do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych czy węgla, koksu i innych paliw stałych.

Po drugie zakazem nie są objęte jeszcze pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągniki rolnicze, pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku oraz pojazdy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy. Pełna lista wyłączeń została umieszczona w w/w rozporządzeniu.