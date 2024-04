Kierowcy poskarżyli się na rolników do Rzecznika Praw Obywatelskich

Serwis granica.gov.pl donosi, że czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy na przejściach granicznych sięga obecnie ponad 100 godzin. Ten dramatyczny czas oczekiwania sprawia, że kierowcy znajdują się w skrajnie niekorzystnej sytuacji. Brak możliwości realizacji podstawowych potrzeb fizjologicznych, dostępu do wody czy zakupu jedzenia staje się codziennością dla wielu z nich. Dodatkowo, znaczna odległość od aptek czy sklepów oraz narażenie na trudne warunki pogodowe stanowią dodatkowy problem dla osób oczekujących. Blokada prowadzona na drogach dojazdowych do przejść granicznych utrudnia także dostęp do opieki medycznej w nagłych wypadkach.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego w sprawie monitorowania sytuacji na granicy. W swoim piśmie zapytał, czy resort podejmuje działania w celu zapewnienia właściwych warunków i zaplecza sanitarnego dla kierowców oczekujących na przekroczenie granicy. Więcek zarządał udzielenia przez MSWiA informacji o dotychczasowych działaniach podjętych w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb osób oczekujących na odprawę.

Minister odpowiada na zarzuty Rzecznika

W odpowiedzi Czesław Mroczek, sekretarz stanu w MSWiA, zapewnił, że przejścia graniczne z Ukrainą funkcjonują prawidłowo. Zaznaczył, że blokady na drogach dojazdowych do przejść granicznych są związane z protestami rolników, które mają miejsce także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mroczek podkreślił również, że dotychczas nie odnotowano problemów z przepuszczaniem przez protestujących pojazdów transportujących pomoc humanitarną lub towary niebezpieczne.

Sekretarz stanu poinformował, że właściwi miejscowo wojewodowie podjęli działania mające na celu zapewnienie pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb kierowców oczekujących na odprawę. Z udziałem różnych instytucji, takich jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czy lokalne samorządy, przy drogach dojazdowych ustawiono dodatkowe sanitariaty, ogrzewane kontenery. Z kolei w ramach działań realizowanych przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie od 19 lutego 2024 r. są wydawane bezpłatnie ciepłe napoje (kawa, herbata) dla kierowców samochodów ciężarowych oczekujących przed przejściem granicznym oraz osób protestujących.

Mroczek zapewnił w piśmie, że pomimo zaistniałych problemów, sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą wydaje się stabilna.