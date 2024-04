Zakup pierwszego samochodu elektrycznego zawsze jest bardzo przemyślany. Nie ma w tym nic dziwnego - to droga zabawa i nie zawsze jesteśmy pewni, czy się nam w ogóle opłaci. Z tego względu pojazdy tego typu nie cieszą się tak dużą popularnością, jaką zakładano kilkanaście lat temu, gdy rozpoczynano ich produkcję. Co na to wpływa? Okazuje się, że nawet elektryki z drugiej ręki nie są zbyt chętnie kupowane.

Ile tracą na wartości samochody elektryczne? Nawet używane nie cieszą się zainteresowaniem

Dlaczego popularność samochodów elektrycznych nie jest zadowalająca? Wpływa na to między innymi brak dopłaty lub ulgi na taki zakup w danych państwach, kiepski zasięg zimą oraz niezadowalająca żywotność akumulatorów.

Oprócz tego ogromną rolę odgrywa fakt, że pojazdy elektryczne bardzo szybko tracą na wartości, w przeciwieństwie do pojazdów spalinowych. Sytuację przeanalizował portal iseecars.com, biorąc pod uwagę dane z amerykańskiego rynku. Okazuje się, że ogólna wartość samochodów w ciągu ostatniego roku spadła, ale przepaść między spalinowymi a elektrycznymi jest ogromna. Podczas gdy w przypadku pierwszych średnia spadła o 3,6 procent, tak w przypadku tych drugich aż o 31,8 procent.

Samochód elektryczny Samochód elektryczny, Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Czy warto inwestować w samochód elektryczny? Z tego nie każdy zdaje sobie sprawę

Oprócz kilku wymienionych wad samochody elektryczne mają też zalety, z których nie każdy zdaje sobie sprawę. Przede wszystkim kupując taki pojazd, z czasem zaoszczędzisz na paliwie. Wszystko ze względu na to, że elektryczność zazwyczaj jest tańsza. Oprócz tego będziesz mieć świadomość, że pojazd jest bardziej przyjazny środowisku i nie emituje substancji, które mogłyby mu zaszkodzić. Ponadto najnowocześniejsza technologia oferuje nam wiele usług, których próżno szukać w innych samochodach. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.