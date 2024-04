Jechał pijany, ale sąd go uniewinnił. Wszystko przez zespół ABS

Niecodzienną przygodę belgijskiego kierowcy opisała Agence France-Presse. Mężczyzna trafił przed sąd, po tym, jak przyłapano go na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu. Podczas badania okazało się, że miał 0,91 miligrama alkoholu na litr wydychanego powietrza, przy czym dopuszczalny limit w Belgii wynosi 0,22 miligrama. To jednak nie koniec historii. Mężczyzna wpadł także miesiąc później - wtedy miał 0,71 miligrama.

W obu przypadkach Belg zarzekał się, że nie pił ani grama alkoholu. Kolorytu całej sytuacji dodaje też fakt, że mężczyzna jest pracownikiem okolicznego browaru. Trzeba przyznać, że z w tym przypadku było mu jeszcze trudniej przekonać policjantów.

Pijany Belg został uniewinniony

W poniedziałek jednak Belg został uniewinniony za jazdę pod wpływem alkoholu. Okazało się, że tłumaczenia mężczyzny okazały się prawdą, a wykryty alkohol w organizmie jest konsekwencją mało spotykanej choroby. Kierowca cierpi na rzadki zespół autobrowaru (ABS) - chorobę, w wyniku której organizm samoczynnie wytwarza alkohol w jelitach.

Anse Ghesquiere, reprezentująca oskarżonego mężczyznę przed sądem, powiedziała Reuterowi, że jej klient pracuje w browarze, co według niej jest kolejnym nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Jednak trzech lekarzy, którzy go niezależnie badali, potwierdziło, że ma on zespół ABS.

Belgijskie media podały, że w wyroku sędzia zaznaczył, iż oskarżony nie wykazywał też objawów nietrzeźwości. Lisa Florin, biolog kliniczny pracujący w belgijskim szpitalu AZ Sint-Lucas, wyjaśniła, że osoby dotknięte tą chorobą produkują ten sam rodzaj alkoholu, co ten obecny w napojach alkoholowych, jednak zazwyczaj odczuwają jego skutki w mniejszym stopniu. Zaznaczyła, że ABS nie jest wrodzone, lecz może się rozwinąć u osób już dotkniętych innymi chorobami jelitowymi.