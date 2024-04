Kierowca ciężarówki popełnił kosztowny błąd. Wycofał prosto w teslę cybertruck [WIDEO]

Tesla cybertruck była przedstawiana przez Elona Muska jako drogowy twardziel. Ma potężną moc, napęd na cztery koła i karoserię wykonaną ze stali nierdzewnej, która oprze się ostrzałowi z broni. Tak, z bronią palną nadwozie może mieć jakieś szanse. Z ciężarówką niestety nie...

Tesla się grzecznie ładowała. Wtedy ciężarówka ją zaatakowała

Właściciel tego cybertrucka ustawił auto przy rampie załadowczej dla ciężarówek. Powód? Tam było gniazdko, z którego mógł doładować baterię swojego elektryka. Na pozór niewinna sprawa szybko zamieniła się jednak w poważny błąd. Bo ciężarówka, cofając w celu ustawienia się pod rampą, uderzyła w bok pick-up`a i poważnie go uszkodziła. Uderzenie było dwukrotne. Tir otarł się o Teslę, wjeżdżając pod rampę, a następnie wyjeżdżając spod niej.

Ciekawostka? Właściciel tesli jest fanem aut elektrycznych. Jeździ nimi od 10 lat. Od dekady też stawia swoje elektryki w dokładnie tym samym miejscu przy tej samej rampie. Zawsze tam je ładuje w czasie pracy.

Ciężarówka uderzyła w teslę. Cybertruck został dosłownie przyciśnięty do rampy

No dobrze, skoro ciężarówka wjechała w teslę podczas parkowania, czemu właściciel nie mógł po prostu wyjechać cybertruckiem, a odjechać musiał tir? Powód jest prosty. Po pierwszy uderzeniu cybertruck się zakleszczył. Naczepa dosłownie przycisnęła go tyłem do rampy. Samochód był unieruchomiony. Nie był w stanie o własnych siłach ruszyć z miejsca. Ciężarówka musiała zatem wyjechać jako pierwsza, niestety powodując tym samym dodatkowe uszkodzenia.

Kierowca ciężarówki popełnił kosztowny błąd. Wycofał prosto w Teslę Cybertruck Fot. JimmyVosika / serwis X

Spotkanie z wielotonową ciężarówką z pewnością nie było miłym doświadczeniem dla tesli. Ta mimo wszystko wyszła ze zdarzenia w zaskakująco dobrej formie. Tak, straciła lusterko, osłonę przedniego zderzaka, przednią szybę pasażera i ma pokiereszowany tył czy panele drzwi. Samochód jest jednak w stanie jezdnym. To nie zmienia faktu, że naprawa z pewnością nie będzie tania.