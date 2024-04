Najdłuższe mosty w Polsce. Mało kto wie, który jest zwycięzcą [Ranking]

Chiński Danyang-Kunshan Grand Bridge to prawdziwy cud inżynierii mostowej. Ogromne wrażenie robi nie tylko jego długość, ale także ekspresowy czas, w jakim go zbudowano (4 lata), koszt jego budowy (8,5 mld dolarów) i to, ile osób przy nim pracowało (10 tys. robotników).

Naszemu polskiemu rekordziście w kategorii najdłuższych mostów daleko do tych statystyk, bo ma niespełna 2 kilometry i brakuje na nim widowiskowych pylonów. Z drugiej jednak strony dzięki niemu Polacy dość szybko i sprawnie mogą dostać się nad polskie wybrzeże. Gwarantuje wam jednak, że mimo tego że panuje na nim spory ruch podczas wakacji, to mało który kierowca wie, że jedzie po najdłuższej przeprawie w Polsce.

Potwierdziła to mini sonda w redakcji Moto.pl, w której nikt nikt zgadł, o który most chodzi. Najbliżej prawidłowej odpowiedzi był redaktor Maciej, który obstawił most w Kwidzynie. Ta budowla znalazła się w pierwszej trójce najokazalszych przepraw w naszym kraju. Trzeba przyznać, że choć do zwycięzcy zabrakło jej zaledwie kilkudziesięciu metrów, to z pewnością jest znacznie bardziej imponująca pod względem konstrukcji.

TOP5 najdłuższych mostów w Polsce

Ale koniec podpowiedzi. Zanim zdradzimy, o który most chodzi, wcześniej cztery inne przeprawy z listy najdłuższych polskich obiektów inżynieryjnych. Zaczynamy od miejsca piątego.

5. Most Południowy w Warszawie (Anny Jagiellonki) – 1505 metrów

Most Południowy jest imponującym obiektem inżynieryjnym, który powstał w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli drogi ekspresowej S2. Jego szerokość wynosi 45,8 metra. Składa się z trzech głównych części: fragmentu nad Wisłą o długości 533,6 metra oraz dwóch estakad nad terenami zalewowymi, po stronie Wilanowa o długości 342,8 metra oraz po stronie Wawra o długości 629 metrów. Most ma po cztery pasy ruchu w każdym kierunku oraz ciągi dla pieszych i rowerzystów.

Most na Południowej Obwodnicy Warszawy już do remontu. Utrudnienia w ruchu do końca tygodnia Fot. Krzysztof Nalewajko / GDDKiA

4. Most Solidarności w Płocku – 1712 metrów

Most Solidarności w Płocku to imponujący most wantowy nad Wisłą, będący częścią Trasy ks. Jerzego Popiełuszki. Kosztował około 190 mln zł. Zaprojektowany w latach 90. XX wieku, został wybudowany dopiero w latach 2002-2007. Jego główne przęsło ma rekordową rozpiętość 375 m, co czyni go najdłuższym w Polsce i tej części Europy. Przeprawa została zaprojektowana pierwotnie jako most o połączeniach na śruby sprężające, jednak zmieniono go na most o połączeniach spawanych. Podwieszenie mostu stanowią 56 cięgien, rozmieszczonych parami. Liczba splotów w jednym cięgnie wynosi od 47 do 84.

Most Solidarności w Płocku Autorstwa Rommullus - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12262535

3. Most Rędziński we Wrocławiu – 1742 metry

Ten most z powodu swojego majestatycznego pylonu uznawany jest za jeden z najefektowniejszych w całym kraju. Most Rędziński stanowi część autostrady A8 w Wrocławiu i jednocześnie jej południową obwodnicę. Przeprawa przebiega nad Odrą. Zawieszony jest wyłącznie na jednym pylonie, o wysokości 122 metrów wysokości – to najwyższy pylon w Polsce, a sama przeprawa jest największym powierzchniowo żelbetowym mostem na... świecie. Rozpiętość lin to aż 612 metrów. Most zaprojektował Zespół Badawczo-Projektowy "Mosty – Wrocław", a jego budowa kosztowała 576 mln zł.

Most Rędziński we Wrocławiu Fot. Łukasz Stefański

2. Most w Kwidzynie – 1867 metrów

Most w Kwidzynie nad Wisłą w momencie otwarcia go w 2013 roku był największy most typu extradosed (z ang. extradosed prestressed bridge – EPB) w Europie. Konstrukcja ta łączy ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego, przy czym jest tańsza w budowie, a jego konstrukcja mniej masywna. Rozpiętości przęseł mostów typu extradosed wynoszą najczęściej od 100 do 200 m. Przeprawa połączyła dwa duże regiony województwa pomorskiego – Kociewie z Powiślem. Wcześnie w pobliżu funkcjonowała jedynie przeprawa promowa, której funkcjonowanie było ograniczone ze względów pogodowo-hydrologicznych.

fot. Łukasz Głowala / Agencja Wyborcza.pl

1. Most w Rozgartach na trasie A1 - 1953 metry

Most autostradowy w Rozgartach to najdłuższy most w Polsce. Przeprawa przebiega nad Wisłą, nieopodal Grudziądza. Składa się z trzech części: głównego mostu nad nurtem Wisły oraz dwóch estakad dojazdowych. Główne przęsło ma rozpiętość 180 metrów, co czyni je najdłuższym betonowym przęsłem w Polsce. Został zbudowany w latach 2009–2011. Całkowity koszt budowy odcinka autostrady A1 wraz z mostem wyniósł wtedy ponad 3 miliardy złotych. Oddano go do użytku 14 października 2011 roku.

Najdłuższy most w Polsce, Most autostradowy pod Grudziądzem Dalu84/wikipedia.org/