Kierowcy, rowerzyści i piesi powinni się zacząć przyzwyczajać do mandatów prosto z nieba. Jeszcze niedawno pisaliśmy, że polska policja jest pionierem w wykorzystywaniu dronów, a naszych funkcjonariuszy podglądają zagraniczne delegacje. Teraz patrole z dronami powoli stają się codziennością, a policja co chwilę informuje o kolejnych zakończonych powodzeniem akcjach. Wykorzystanie dronów jest sprytne i bardzo skuteczne. Przekonali się o tym kierowcy we Włocławku. Dron zawisł nad jednym ze skrzyżowań:

Zobacz wideo Kierowcy wpadali na ignorowaniu znaku B-20. Jeden po drugim z mandatem 300 zł i 8 pkt.

Nie zatrzymywali się na STOP-ie, dron wszystko nagrał

Włocławscy policjanci obserwowali przy użyciu drona zachowanie kierowców. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki, mundurowi mogą jeszcze skuteczniej egzekwować przestrzeganie przepisów drogowych. Przekonali się o tym kierowcy, dla których znak B-20 STOP wcale nie oznaczał obowiązku zatrzymania się

- podsumowuje swoją akcję policja z Włocławka. Kilku kierowców wpadło jeden po drugim, a każdy musiał się potem nieprzyjemnie zdziwić. Policja ukarała ich mandatem w wysokości 300 złotych i ośmiu punktów karnych.

Ignorowanie STOP-u to bardzo zły nawyk. Kierowcom często wydaje się, że zwolnienie i wtoczenie się na skrzyżowanie przy niskiej prędkości wystarczy, ale to złudne poczucie bezpieczeństwa. Drogowcy ustawiają STOP w konkretnych miejscach, gdzie dochodzi do groźnych sytuacji, a widoczność może być mocno ograniczona. Nie natykamy się przecież na B-20 co chwilę. Warto zatrzymać się i porządnie rozejrzeć. Dla własnego bezpieczeństwa.

Kontrola drogowa dronem - jak to w ogóle działa?

Sposób działania jest bardzo prosty. Patrol z dronem rozstawia się w okolicy, która interesuje policjantów, dron lata i rejestruje wykroczenia wysoko z powietrza. Następnie nagrania przekazywane są innemu patrolowi, który zatrzymuje kierowców i pokazuje im, co zrobili. Trudno potem wymigać się od mandatu...

Do czego policja najczęściej używa dronów? To idealne narzędzie do monitorowania szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań. Policjanci skupiają się na: wykroczeniach względem pieszych, wymuszaniu pierwszeństwa, niebezpiecznym wyprzedzaniu, ignorowanie znaku STOP i sygnalizacji świetlnej. Mądrze wykorzystywane drony to kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce.