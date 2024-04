Co można w czasie wolnym robić w Stuttgarcie? Z pewnością puntem obowiązkowym jest wizyta w nietuzinkowym muzeum Porsche – marki, która od lata rozpala emocje wszystkich miłośników motoryzacji. Trudno się dziwić, że w końcu trafiła tam Iga Świątek, której garaż wypełniony jest już po brzegi modelami ze Stuttgartu. Relację ze spaceru Igi Świątek w muzeum pokazano na Instagramowym profilu WTA.

REKLAMA

Iga Świątek – w Porsche za kierownicą i z Rolexem na nadgarstku

Iga Świątek znana jest z noszenia Rolexów i posiadania całkiem pokaźnej kolekcji Porsche. Oczywiście z oboma markami 22-letnią raszyniankę łączą kontrakty sponsorskie. Spora kolekcja Porsche w garażu to nie tylko zasługa bycia ambasadorką niemieckiej marki, ale także dobrej postawy w turniejach, m.in. w zawodach w Stuttgarcie, rodzimym mieście Porsche. Wygrana tam to nie tylko pokaźny zastrzyk finansowy, ale także kluczyki do nowego modelu tej marki.

Dziś Iga ma już Porsche Panamera 4S e-hybrid (cena to ok. 500 tys. zł), które dostała wygrywając turniej Porsche Tennis Grand Prix 2022. Dodatkowo w garażu czeka na Polkę Porsche Taycan GTS Sport Turismo (warte ok. 600 tys. zł), a także kultowe Porsche 911. Raszynianka oba auta otrzymała za udział w turnieju w Stuttgarcie w 2022 roku. Sponsor zapewniał wtedy nie tylko auto za zwycięstwo, ale także przygotował w prezencie auta dla czterech najwyżej rozstawionych zawodniczek. Także w 2023 roku wygrana w turnieju w Stuttgarcie padła łupem Świątek. Wtedy Polka otrzymała klucze do Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo (warte ok. 800 tys. zł). Jednak ten samochód po turnieju podarowała ojcu.

Czy kolejne Porsche trafi do kolekcji Igi Świątek?

Sporo też wskazuje, że już niedługo w ręce naszej reprezentantki trafią kolejne klucze do Porsche, bo Polka jest niekwestionowaną faworytką do zwycięstwa w Niemczech. Jak widać, w ostatnich latach Świątek świetnie odnajduje się na kortach w Stuttgarcie. W dwóch ostatnich sezonach bez większych kłopotów sięgała tam po triumf. Co ciekawe, ostanie finały wyglądały bardzo podobnie - w obu Polka spotkała się z Arynę Sabalenką i w obu była od niej lepsza. W 2022 roku Iga wygrała z Białorusinką 6:2, 6:2, a rok później pokonała ją 6:3, 6:4.

Zobacz wideo

Kiedy Iga Świątek zagra w WTA500?

Turniej w Stuttgarcie rusza 15 kwietnia. Jednak Iga Swiątek zmagania w WTA 500 rozpocznie dopiero od drugiej rundy, a to oznacza, że zobaczymy ją na kortach Stuttgartu w środę 17 kwietnia albo w czwartek 18 kwietnia. Jednak aktualnie nie podano jeszcze dokładnej daty i godziny meczów z udziałem liderki rankingu WTA. Mecze będzie można śledzić w serwisie Sport.pl, do którego już teraz zapraszamy.