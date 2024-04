Model 205 miał wersję kabriolet. 206 i 207 z kolei otrzymali wariant CC ze składanym hardtopem. Czemu 208-ka została zatem potraktowana po macoszemu? Nie do końca tak właśnie było. Bo model z otwartym dachem powstał. 12 lat temu marka nie zdecydowała się jednak na jego produkcję.

REKLAMA

Zobacz wideo Po zmroku jechał na czołówkę. Mógł doprowadzić do tragedii

Peugeot w nowym kabriolecie postawił na materiałowy dach

Peugeot 208 Cabriolet powstał na bazie pierwszej generacji modelu. Miał otwarte nadwozie i brezentowy składany automatycznie dach. Inżynierowie zdecydowali się na odwrót od twardego, składanego dachu twardego. I powód był oczywisty. Chodziło o masę pojazdu, jego cenę, ale także ilość przestrzeni w kabinie pasażerskiej.

Do tej pory 208 Cabriolet był jednak konceptem mocno sekretnym. Ujrzał teraz światło dzienne za sprawą muzeum Peugeota we Francji. Tam pojawił się jako egzemplarz wystawowy. A przy okazji ujawnionych zostało kilka ciekawostek. Prace nad tym autem wystartowały w 2007 r. To oznacza, że są datowane na rok po oficjalnej premierze modelu 207 i na pięć lat przed prezentacją 208-ki. Auto otrzymało wewnętrzne oznaczenie A97. I właściwie na tym imieniu się zatrzymało.

Peugeot 208 Cabriolet był prawie gotowy do produkcji

Peugeot 208 Cabriolet wystawiony w muzeum marki sprawia wrażenie modelu gotowego do produkcji. I niezwykle efektownego! Ma czerwony dach, który został połączony z czerwoną skórą użytą do wykończenia foteli. Ciekawostka dotyczy też mechanizmu unoszącego dach. Ten zaprojektowała austriacka firma Magna Steyr. Ta sama, która np. w latach 80. XX wieku produkowała Mercedesy klasy G.

Tajny projekt Peugeota 208 Cabrio. Takie auta mogły jeździć po drogach, ale powstało tylko jedno Fot. Musée De L'Aventure Peugeot

Sekretny kabriolet był tworzony w tajemnicy przed zarządem PSA

Ostatnie pytanie brzmi: "Czemu 208 Cabriolet nigdy nie trafił na taśmę produkcyjną?" Bo projekt nie miał zgody... zarządu PSA. Decyzję o pracach nad autem bez zgody szefów podjęło trzech oficjeli. Mowa o ówczesnym szefie designu grupy PSA – Jean-Pierre Ploué, ówczesnym szefie designu Peugeota – Gilles`ie Vidalu i ówczesnym szefie marketingu – Xavierze Peugeocie.

I choć pomysł wydawał się udany, zderzył się z trudną rzeczywistością ekonomiczną. To był czas, w którym PSA przechodziło restrukturyzację. Szukało oszczędności, a nie kosztów. Z budowy kabrioletu 208 ostatecznie zrezygnowano w 2011 r. Powstał zaledwie jeden egzemplarz.