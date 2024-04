Uciekał przed policją z dwójką małych dzieci w samochodzie

Kierowca audi zdecydowanie nie zamierzał zatrzymać się na żądanie policji. Wprost przeciwnie – gwałtownie przyspieszył, wymykając się uliczkami między blokami na osiedlu, pomimo ścigającego go radiowozu na sygnałach. Po kilkuset metrach pościgu uciekinier znalazł się w pułapce – wjechał w ślepą uliczkę. Mimo że kierowca nie miał już żadnych możliwości manewrowych, nie poddał się i wysiadając z pojazdu, uderzał drzwiami w radiowóz. Dopiero po krótkiej szarpaninie udało się go obezwładnić.

To, co sprawiło, że sytuacja była szczególnie niebezpieczna, to fakt, że w samochodzie znajdowały się dwójka małych i przestraszonych dzieci – 4-letni chłopiec i 3-letnia dziewczynka. Po zatrzymaniu dzieci zostały przekazane pod opiekę matki.

Trudno uwierzyć w powód ucieczki

Patrząc na to, że mężczyzna narażał życie swoich pociech oraz zapewnił im sporą dawkę stresu, trudno będzie go nazwać dobrym ojcem i znaleźć powody do złagodzenia kary za ucieczkę przed policją, mimo że powód ucieczki – przynajmniej ten podany przez 29-latka – był naprawdę błahy. Mężczyzna tłumaczył się, że uciekał, bo... nie ma prawa jazdy. Mężczyzna nie tylko stawił na szali życie swoje i innych użytkowników dróg, ale również naraził bezpieczeństwo swoich dzieci, za co grożą dodatkowe sankcje.

Zgodnie z polskim kodeksem karnym za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Ucieczka przed policją jest przestępstwem, które niesie za sobą poważne konsekwencje prawne, szczególnie gdy kierowca naraża na niebezpieczeństwo życie innych osób.