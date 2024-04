Nowe przepisy od 13 kwietnia. Mają przyspieszyć przesiadkę do elektryków

Zgodnie z przyjętym w ubiegłym roku rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie paliw alternatywnych (AFIR), od 13 kwietnia w państwach członkowskich, przy głównych szlakach transportowych muszą pojawić się stacje ładowania o mocy co najmniej 150 kW. Co istotne, odległość między nimi nie może być większa niż 60 km, a stacje mają być ogólnodostępne. To oznacza, że skorzystanie z nich nie będzie wymagało instalowania specjalnych aplikacji, czy przystępowania do indywidualnych systemów płatności i zawierania umowy z operatorem, jak to dziś często ma miejsce. Kierowcy mają mieć możliwość naładowania baterii i zapłacenia kartą płatniczą, tak jak przy tankowaniu na zwykłych stacjach benzynowych.

Coś, co również wchodzi z obecnym AFIR-em, to wdrożenie terminali płatniczych, co spowoduje, że dostęp do infrastruktury ładowania będzie dużo prostszy, będzie łatwiej zapłacić za sesję ładowania, korzystając zarówno z kart RFID, aplikacji, jak i terminala płatniczego. Widzimy, że jedną z głównych nowinek będzie możliwość płatności bezpośrednio wbudowanej w samochód, czyli wykorzystanie plug and charge

- mówił po opublikowaniu aktu Cezary Kowalczyk, członek zarządu ds. operacyjnych w Eleporcie, estońskiej spółce budującej sieć ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

To nie koniec unijnych wytycznych. Ogólnodostępne strefy ładowania do 2025 roku mają osiągnąć już moc 400 kW, a do 2027 roku - co najmniej 600 kW.

Ile stacji ładowania ma Polska?

Jak wylicza PSPA (Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych) w roku 2023 liczba punktów ładowania wzrosła o 1513 nowych miejsc. W sumie, pod koniec 2023 roku w Polsce działało 5933 ogólnodostępnych punktów, co oznaczało wzrost o 37 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, w tym 4390 punktów AC oraz 1543 punkty DC.

Z indeksu PEVO przygotowanego przez PSPA, Samar i Otomoto wynika, że największą część infrastruktury ładowania w Polsce stanowiły ładowarki o mocy do 22 kW (66 proc.), jednak najdynamiczniej rośnie liczba szybkich stacji DC o mocy powyżej 50 kW. Pod koniec 2023 roku kierowcy samochodów elektrycznych mieli już dostęp do 575 takich stacji. Indeks PEVO zawiera również informacje na temat miast z najlepiej rozwiniętą infrastrukturą dla pojazdów o zerowej emisji. Pierwsze miejsce zajęła tu Warszawa (590 punktów w grudniu 2023 r.), a na kolejnych miejscach znalazły się: Gdańsk (265), Szczecin (220), Poznań (199) i Kraków (194). Liczba punktów wzdłuż sieci TEN-T wyniosła na koniec 2023 roku 609, co oznaczało wzrost o 14 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Źródło: PSPA, Newseria