Policjanci z CBŚP w Poznaniu, wspólnie z funkcjonariuszami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówki w Zgorzelcu oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, skontrolowali ciężarówkę w Jędrzychowicach przy granicy polsko-niemieckiej. Dzięki temu udało się przechwycić ponad 100 kg marihuany. Kierowca samochodu ciężarowego, w którym znaleziono narkotyki ukryte w specjalnej skrytce między podłogą przestrzeni ładunkowej a podwoziem pojazdu, trafił już do aresztu i czekają go poważne kłopoty.

Według szacunków śledczych czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to około 5 milionów złotych. Z przejętej ilości marihuany można by uzyskać około 100 tysięcy porcji dilerskich.

Zatrzymanemu postawiono zarzuty w łódzkiej Prokuraturze Krajowej dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nabycia oraz przewozu narkotyków wewnątrzwspólnotowego. Grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Przemyt z Hiszpanii do Polski

Jak się okazało samochód ciężarowy skontrolowany w okolicach granicy w Zgorzelcu, należał do międzynarodowej grupy przestępczej. Przemytnicy już przez dłuższy czas byli obserwowani przez policjantów, a Łódzki Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi prowadził śledztwo w tdj sprawie. Przestępcy zajmowali się przerzucaniem narkotyków z Hiszpanii do Polski. Według śledczych jednorazowy przemyt wynosił od około 65 do ponad 100 kg narkotyku. Grupa działała od co najmniej 2022 roku i mogła przemycić do Polski ponad pół tony marihuany.