Dwa razy w godzinę złapała go grupa Speed. Na S8 dostał "najwyższy mandat"

Swój popis szaleńczej jazdy 21-latek dał w Lany Poniedziałek na drodze szybkiego ruchu S8. Na zbyt szybko jadącego mercedesa na drodze serwisowejS8 w Budach Grudziach natknęli się ostrowscy policjanci z ruchu drogowego wchodzący w skład Mazowieckiej Grupy SPEED. Policyjny pomiar pokazał absurdalne 197 km/h na drodze, gdzie można jechać 90 km/h. Szybko okazało się, że w przypadku zatrzymanego nie może zadziałać zwykły taryfikator mandatów.

Drugi wybryk tego samego dnia. Od razu zadziałała recydywa

Za swoje skrajnie głupie zachowanie 21-letni kierowca mercedesa dostałby 2500 złotych mandatu i 15 punktów karnych. Policjantom tłumaczył, że auto pożyczył i chciał przetestować jego osiągi. Podczas kontroli okazało się, że, godzinę wcześniej 21-latek również został zatrzymany na terenie woj. podlaskiego przez policjantów za przekroczenie prędkości. Niestety dla niego drugi raz tego dnia popełnił ten sam błąd, a to oznacza, że stał się piratem drogowym recydywistą.

W ich przypadku mandaty za prędkość zaczynają się podwajać. Dlatego za swoje testy na drodze serwisowej S8 został ukarany najwyższym możliwym mandatem za przekroczenie prędkości. To aż 5000 złotych i 15 punktów karnych. Najwyraźniej poprzedni wybryk nie był aż tak spektakularny, ponieważ policja nie wspomina, by stracił prawo jazdy za punkty. Limit na koncie to 24 punkty karne. Policja swój komunikat kończy apelem:

Młody wiek kierowcy połączony z brawurową jazdą niestety często kończy się na drodze tragicznie. Niejednokrotnie przypominaliśmy, że drogi nie są torami wyścigowymi do testowania osiągów auta.

Mandaty za prędkość w 2024 r. Dlaczego niektórzy płacą razy dwa?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Kierowcy, którzy nagminnie popełniają najpoważniejsze wykroczenia skutkujące poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, muszą liczyć się ze znacznie wyższą grzywną. Popełnienie niektórych wykroczeń dwukrotnie w dwa lata skutkuje podwójną kwotą mandatu. Do grupy takich przewinień zalicza się przekroczenie prędkości. Kary zaczynają się podwajać od 31 km/h za dużo na liczniku.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 1600 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – mandat 2000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – mandat 3000 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – mandat 4000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – mandat 5000 zł i 15 punktów karnych.

To nie pomyłka. Polskie przepisy przewidują podwajanie się kar w złotówkach. Punkty karne pozostają dokładnie takie same, jak w przypadku popełniania danego wykroczenia pierwszy raz w życiu.