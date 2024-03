Opony całoroczne - sprytna oszczędność czy pułapka? Każdy musi to przemyśleć

Tegoroczne święta upływają nam w wyjątkowo letniej aurze. Termometry w całej Polsce pokazują nawet powyżej 20 stopni. Koniec kalendarzowej zimy i pierwsze prawdziwie słoneczne dni zawsze przekładają się na jedno. Rozważania kierowców, czy to już czas na zmianę opon zimowych na letnie. A jeśli to czas, to czy założyć w swoim samochodzie opony letnie czy może pójść na kompromis i zdecydować się na całoroczne.

Zmiana opon na letnie. Czy to już?

Mamy swoje ludowe przysłowia na marzec i kwiecień, w których podkreślamy, jak zmienna i nieobliczalna bywa pogoda. Dlatego bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do zmiany opon przy pierwszej fali cieplejszej pogody. Dobrze wiemy, jak to bywa w Polsce. Po słonecznych i ciepłych dniach w nocy wciąż temperatura może spaść poniżej zera. Będą się także zdarzać po prostu zimne, typowo zimowe dni. Nie tylko poranki.

Dlatego warto śledzić prognozy pogody i to na ich podstawie podjąć decyzję. Kwiecień jest zwykle znacznie bezpieczniejszy niż o wiele bardziej zdradliwy marzec, ale wciąż trzeba się liczyć z niespodziankami. Opony letnie nie zapewniają odpowiedniej przyczepności auta nawet na suchej drodze w temperaturach poniżej siedmiu stopni Celsjusza - twardnieje wtedy mieszanka gumowa w ich bieżniku, co pogarsza przyczepność szczególnie na mokrych, śliskich drogach. Wydłuża się droga hamowania oraz znacznie zmniejsza zdolność do przekazywania momentu napędowego na nawierzchnię drogi.

Pamiętajcie też, że kilka przejażdżek nawet w taką temperaturę jak w te święta nie zdewastuje waszych zimowych opon. Do tego trzeba regularniejszych tras. Więc jeśli w waszej okolicy wciąż zapowiadane są przymrozki, to może warto jeszcze chwilę poczekać.

Opony całoroczne - dla kogo są?

Jak każde rozwiązanie kompromisowe, opony całoroczne nie mogą być tak dobre jak opony zimowe zimą, a letnie - latem. To oczywiste, że trzeba się w przypadku ogumienia wielosezonowego liczyć właśnie z kompromisami i gorszą pracą w skrajnych warunkach. Dotyczy to dwóch krańców skali. Nie nadają się jednak do eksploatacji w ekstremalnych warunkach zimowych. Droga hamowania na takich oponach jest dłuższa, co stwarza ryzyko wypadku. Z kolei przy ciepłej i suchej pogodzie są również mniej efektywne niż opony letnie.

Zawsze trzeba o tym pamiętać. Niektóre statystyki pokazują, że już prawie 25 proc. Polaków zdecydowało się na opony całoroczne. Odradzamy je osobom, które np. regularnie pokonują długie trasy drogami szybkiego ruchu. Opony sezonowe będą sobie na nich radzić lepiej i zapewnią lepszą przyczepność w skrajnych warunkach. Całoroczne opony gorzej radzą sobie z dynamicznymi zmianami kierunku i odpornością na ścieranie bieżnika. Mniej korzystnie wypada również w testach hamowania.

Teraz to mniej ważne, ale opony całoroczne nie radzą sobie też tak dobrze, kiedy naprawdę złapie nas na drodze porządna śnieżyca albo trzeba będzie jechać w trudnych warunkach. Są dostosowane do jazdy po błotnistych i pokrytych śniegiem, ale nie tak dobrze, jak klasyczne zimówki.

Opony całoroczne, czyli wybór dla kierowców, którzy w skrajnych warunkach znajdują się sporadycznie

Poza południem w Polsce bardzo rzadko trafiają się aż takie śnieżyce, żeby opony całoroczne miały sobie nie poradzić. W miastach drogi są szybko odśnieżane, a w wyjątkowo złą pogodę można po prostu na jeden dzień odstawić auto. Tak samo, jeśli ktoś nie jeździ dużo po drogach szybkiego ruchu lub trudniejszych odcinkach, gdzie kluczowa jest dobra przyczepność, to opony całoroczne wystarczą mu w zupełności. Badania pokazują, że średnio jeździmy około 30 km dziennie. Dla takich kierowców opony całoroczne powinny być dobrym wyborem i sporą oszczędnością w perspektywie kilku lat. Jednak jeśli przed waszym samochodem stawiacie większe wyzwania i jeździcie dużo, to nie porządne opony sezonowe są kluczem do bezpieczeństwa.