Podwodny garaż w Dubaju. Każdy miliarder oszaleje ze szczęścia na jego widok

Kupując za gotówkę fabrycznie nowe BMW serii 5 z mocniejszym silnikiem i dobrym wyposażeniem uważasz się za osobę majętną? No to musisz wiedzieć o tym, że w kontekście tego materiału, jesteś raczej biedakiem. Dziś opowiemy bowiem historię dubajskiego, "podwodnego" garażu. Nie wiadomo co jest w tym przypadku droższe. Sama budowla czy zawartość przyszłego garażu.

Nowa willa w zatoce miliarderów. Ma "podwodny" garaż

Dom, o którym będziemy opowiadać, znajduje się na tzw. Palmie Dżamira (zwanej zatoką miliarderów). To sztuczna wyspa usypana na dnie szelfu u wybrzeży Dubaju. Ostatnio powstała na niej nowa posiadłość. Ta została nazwana Kural Vista. Blisko 1800 m2 i luksusowe wnętrza? To dopiero początek historii. Bo z mojego punktu widzenia ważniejsze jest to, że na poziomie -1 obiektu zbudowany został podziemny garaż. Tak, podziemny garaż w willi. Garaż, który jest dosłownie zatopiony w Zatoce Perskiej.

Garaż jest wyposażony. Wyposażony w auta warte 108 mln zł

Niektóre ściany w garażu są szklane. Taka konstrukcja stanowiła jednak poważne wyzwanie inżynieryjne. Bo obiekt musiał być wodoodporny – tak, aby nie podpływała do niego woda z zatoki. Zrealizowanie tego planu zajęło długie miesiące. Co więcej, garaż jest w pełni wyposażony. W pełni, a więc zawiera nawet 14 wyjątkowych egzemplarzy pojazdów dostarczonych przez lokalnego dealera.

W podwodnym garażu pojawia się m.in. Ferrari 812 Competizione, jedyny na świecie Nissan Skyline R34 M-Spec, Lamborghini Sian Roadster, Ferrari LaFerrari Aperta, Pagani Huayra Carbon Edition, Porsche 918 Martini Edition i Bugatti Chiron Super Sport 300+. Sama flota pojazdów została wyceniona na 27 mln dolarów, czyli jakieś 108 mln zł. To kwota, która pozwala na zakup jakiś 54 topowo wyposażonych BMW serii 5.

Dom z podwodnym garażem i autami kosztuje prawie 390 mln zł

Dobra informacja? Dom Kural Vista jest na sprzedaż. Zła informacja? Cena startuje od 70 mln dolarów (280 mln zł). Startuje, bo motoryzacyjny entuzjasta za przyjemność wyposażenia garażu w 14 wyjątkowych modelu musi dopłacić. Konieczne jest opłacenie pełnej wartości aut, czyli wcześniej wspomnianych 27 mln dolarów. To oznacza, że za dom z podziemnym garażem i autami trzeba zapłacić 97 mln dolarów, czyli jakieś 390 mln zł.