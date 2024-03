Ukradł 34-tonową ładowarkę i uciekł. Został pokonany własną bronią

Uciekinier z Gwinnett County w stanie Georgia był powolny, ale pozornie nie do zatrzymania. Wynikało to z tego, że ukradł ciężki sprzęt budowalny. Pojazdy wolnobieżne nie są specjalnie szybkie, szczytem ich możliwości są prędkości poniżej 50 km/h. Za to ważą wiele ton i dlatego nie bardzo wiadomo, jak je zatrzymać. Blokady radiowozów i kolczatki nie działają w takich przypadkach, ale policjanci znaleźli kreatywną, a co ważniejsze, skuteczną metodę zastopowania złodziejaszka.

Zobacz wideo Transport TBM. Maszyna drążąca wygląda jak z "Gwiezdnych wojen" i jedzie przez pół Polski - na dwa pasy i 10 km/h

W Gwinnett County rozegrały się sceny, niczym z filmu "Transformers"

Co ciekawe w tym przypadku możemy obserwować ucieczkę od samego początku, bo rozpoczęła się, kiedy policja już była na wysypisku śmieci. Do kabiny ładowarki bez pozwolenia wszedł były pracownik firmy utylizującej odpady. Nie reagował na wezwania funkcjonariuszy do opuszczenia pojazdu, a zamiast tego ruszył w drogę. Od razu stało się jasne, że zatrzymanie go, zwłaszcza w gęstym ulicznym ruchu, będzie poważnym problemem. Wysoka masa pojazdu działała na korzyść uciekiniera, a w razie czego mógł usunąć przeszkody ogromną łyżką. Dlatego, zamiast próbować go zatrzymać, kilka patroli podążyło za złodziejem.

W międzyczasie policja przeprowadziła szybkie konsultacje z robotnikami budowlanym i takie konsylium wpadło na świetny pomysł. Po chwili za złodziejem ruszyła druga koparko-ładowarka. Był to taki sam model volvo, ale dzięki temu, że za kierownicą siedział profesjonalista, bez problemu dogonił uciekiniera, który niezbyt dobrze radził sobie z obsługą ciężkiego sprzętu. Przez chwilę obie koparko-ładowarki walczyły ze sobą na środku ulicy, co wyglądało jak scena z filmu "Transformers". Wynik tej potyczki był jednak łatwy do przewidzenia. Profesjonalista w koparce wygrał z amatorem.

Złodziej został zatrzymany, ale nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Lista przestępstw jest długa

Jego pojazd został unieruchomiony przez przewrócenie go na bok. Potem policja sprawnie wyciągnęła złodzieja z kabiny. Funkcjonariusze najpierw zawieźli go do najbliższego szpitala, aby sprawdzić, czy nie odniósł obrażeń, a potem do aresztu. Tam poczeka na rozprawę sądową. Ciekawe, jak będzie się tłumaczył? Motywy jego postępowania mężczyzny są w tej chwili niejasne, ale mogło chodzić o zemstę na byłym pracodawcy. Niezależnie od tego odpowie za kilka przestępstw, które prawdopodobnie zostaną mu udowodnione, m.in.: zabór mienia, ucieczka lub próba ucieczki, niebezpieczna jazda, uszkodzenie mienia 2. stopnia i utrudnianie pracy funkcjonariuszowi organów ścigania.

Jakie są parametry techniczne sprzętu budowlanego, który próbował porwać 34-latek? Ładowarki kołowe produkowane Volvo Construction Equipment to klasyka, bo szwedzka firma pierwsza wprowadziła na rynek tak ciężkie maszyny tej kategorii. Model Volvo L260H ma masę roboczą od 34 do 39 ton i objętość łyżki od 5,3 do 10,2 m3. Rozpędza ją przemysłowy turbodiesel Volvo Penta D13J. Silnik ma sześć cylindrów w rzędzie, a z pojemności skokowej ok. 13 litrów rozwija moc przekraczającą 420 KM już przy... 1500 obr./min. Volvo Construction Equipment chwali tę jednostkę napędową za to, że jest kompaktowa i prosta w konstrukcji.