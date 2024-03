Volvo rozstaje się z Dieslem na zawsze. To koniec 45-letniej przygody

Patrząc na aktualne trendy, aż trudno uwierzyć w to, że ponad połowę aut Volvo wyprodukowanych od 2012 do 2016 roku napędzały silniki Diesla. Niestety, wyśrubowane normy emisji spalin, a także głośna afera Dieselgate wpłynęły na popularność tego typu jednostek i finalnie powolne ich wymieranie. W przypadku Volvo ich los jest przesądzony. Właśnie wyprodukowano ostatni samochód w historii marki napędzany wysokoprężnym motorem.

Volvo zamyka pewien rozdział. XC90 to ostatnie auto marki napędzane Dieslem

Volvo bardzo długo rozstawało się z Dieslem. Decyzję o wycofaniu się z tego typu jednostek podjęto jeszcze w 2017 roku. Wtedy to były dyrektor marki Hakan Samuelsson zapowiedział szybką elektryfikację gamy modelowej i zakończenie dalszego rozwoju rodziny silników wysokoprężnych. Jak powiedział, tak przedsiębiorstwo zrobiło.

Z linii produkcyjnej fabryki ulokowanej w miejscowości Torslanda zjechał właśnie ostatni pojazd marki z Dieslem pod maską. Jest to egzemplarz modelu XC90, którego napędza turbodoładowana, czterocylindrowa jednostka o pojemności dwóch litrów, należąca do rodziny silników VEA (Volvo Engine Architecture), która debiutowała na rynku jeszcze w 2013 roku. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, ostatni egzemplarz zamykający jakże ważny rozdział w historii marki, trafi na wystawę do muzeum Volvo w Göteborgu.

45-letnia wspólnej historii Diesla i Volvo

Pierwszym samochodem Volvo napędzanym dieslem był model 244 GL D6, który zadebiutował w 1979 roku. Co ciekawe, pracująca pod maską jednostka nie była autorską konstrukcją Szwedów, ale rzędową szóstką stworzoną przez Volkswagena. Dopiero w 2001 roku marka zaprezentowała swój własny silnik, czyli charakterystyczną pięciocylindrową jednostkę, której produkcja odbywała się w zakładzie w Skövde. Aktualnie obiekt zajmuje się montażem silników elektrycznych.

Z oficjalnych szacunków firmy wynika, że z jej fabryk wyjechało przynajmniej 9 mln aut z Dieslem pod maską. Liczba ta może być jednak zdecydowanie wyższa, ponieważ Volvo do 1991, a więc przez 12 lat od rozpoczęcia produkcji aut z wysokoprężnymi jednostkami, nie prowadziło dokładnego spisu wyprodukowanych pojazdów.