Volkswagen jeszcze w tym roku stworzy nową sportową markę

Volkswagen chce wyodrębnić z gamy Volkswagena sekcję "R". To ma być zupełnie odrębna marka, która oficjalnie zadebiutuje jeszcze w tym roku. Historia znaczka, który trafiał na najbardziej szalone projekty z Wolfsburga sięga 2002 roku, kiedy to zadebiutował Golfa R32. Trzecia generacja niemieckiego hothatcha z tym oznaczeniem dostała potężny silnik VR6. Może trochę za ciężki jak do przednionapędowego kompakta, ale za to pięknie brzmiący i piekielnie mocny, jak na tamte czasy. Niemcy poszli za ciosem i w 2008 roku zaprezentowali wersja R Passata, a rok później Scirocco R. W 2013 roku zadebiutowało Polo R WRC, a w ostatnich latach litera "R" była także używana w wersjach sportowych Arteona oraz SUV-ów m.in. Tiguana i Touarege.

REKLAMA

Volkswagen chce powtórzyć sukces Cupry

Jak twierdzi serwis Motor1.com, Volkswagen postanowił w 2024 roku przekształcić swoją niebieską "e-Rkę" w niezależną markę. Koncern planuje otwarcie oddzielnej sekcji Volkswagen R w parku tematycznym Autostadt w Wolfsburgu, podobnie jak to zrobiło BMW w Monachium w stosunku do sportowych odmian okraszonych symbolem M.

To pierwszy krok do budowania świadomości nowego samodzielnego brandu. Wystarczy tylko wspomnieć, że co roku Autostadt, odwiedza około dwa miliony osób. Już latem powstanie tu nowy pawilon R.

Co prawda decyzja o oddzieleniu marki R od Volkswagena została podjęta już w 2020 roku, gdy firma stała się odrębną jednostką biznesową, ale w tym roku nastąpi faktycznie rozdzielenie obu brandów. Być może decyzję było łatwiej podjąć po sukcesie komercyjnym Hiszpańskiej submarki Cupra. Pytanie tylko, czy taki sukces da się powtórzyć dwa razy w ramach jednego koncernu?

Zobacz wideo

Przyszłość Sportowych Volkswagenów

Nowa marka wchodzi w momencie, kiedy Volkswagen zaczyna sprint do elektryfikacji. Firma zapowiedziała już, że Golf dziewiątej generacji będzie już w pełni elektryczny. Powstaje pytanie, czy będzie to też pierwszy elektryczny model R? Trudno wyrokować, bo aktualnie sportowe wersji elektryków zyskują oznaczenie GTX. Mamy już ID GTX I Buzz GTX.