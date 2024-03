W środę zablokują centrum Warszawy. Kto? Tym razem taksówkarze

Jak donosi "Rzeczpospolita" już w środę 27 marca w centrum Warszawy dojdzie do protestu taksówkarzy. Zniecierpliwieni kierowcy będą blokowali ruch w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki chodząc po pobliskich przejściach dla pieszych. Wszystko w związku z opieszałością władz w sprawie podniesienia stawek za przejazd. Rada Miasta odrzuciła uchwałę, która miała zaktualizować cennik i dostosować go do dzisiejszych realiów. Warto przypomnieć, że górny limit taryfowy, czyli maksymalna stawka za przejechany kilometr, nie był zmieniany od 22 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo

Taksówkarze domagają się zmian. Narzekają na konkurencję "z aplikacji"

Warto dodać, że stawki w innych miastach były już odpowiednio dostosowywane. W przypadku Warszawy samorządowcy postanowili grać na zwłokę. W sierpniu 2022 roku projekt uchwały zakładający dwukrotny wzrost cennika został odrzucony. Taki sam los podzielił projekt zgłoszony w grudniu. Co więcej, taksówkarze w listopadzie zeszłego roku domagali się sprawiedliwości w sądzie, jednak tam także polegli. Jak stwierdził cytowany przez redakcję Rzeczpospolitej, Dariusz Chojnowski, przewodniczący Związku Zawodowego "Warszawski Taksówkarz", walka z samorządem o podwyżki trwa już od czterech lat, ale niestety nie przynosi żadnych skutków.

Warto także zaznaczyć, że konkurencja w postaci przewozów "na aplikację" nie jest obarczona takimi samymi przepisami jak taksówkarze. Przedsiębiorstwa takie jak Uber, czy też FreeNow, korzystają z tzw. dynamicznych cenników, co skutkuje tym, że w godzinach szczytu zarabiają więcej, niż taksówkarze. Skutek? Platformy przewozowe stale się rozrastają, a korporacje taksówkarskie powoli znikają z rynku. W związku z tym taksówkarze domagają się równego traktowania i nałożenia ograniczeń także na konkurencję.

Aktualne maksymalne stawki za przejazd taksówką w Warszawie

Aktualny cennik prezentuje się następująco: