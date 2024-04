Co się stało z naklejką z rybą na aucie? Teraz prawie nikt jej nie nakleja, kiedyś była hitem

Nie brakuje kierowców, którzy uznają, że karoseria samochodu może stanowić odpowiednik facebookowego walla. Przyklejają zatem do niej różne naklejki-deklaracje. Czasami mają one charakter informacyjny czy ostrzegawczy. Napis "dziecko w aucie" może oznaczać prośbę do innych kierowców o rozsądne zachowania drogowe. Czasami jednak naklejka jest symbolem.

Co oznacza naklejka z rybą na aucie?

Na przełomie XX i XXI wieku niezwykle popularna w Polsce była naklejka z symbolem przypominającym rybę. A ryba to – jak wiadomo – deklaracja religijna. Symbol ten wskazuje, że właścicielem pojazdu jest chrześcijanin. Odczytanie znaczenie tego symbolu wymaga "pokopania" w historii. Konkretnie trzeba się cofnąć do początków chrześcijaństwa. Tak narysowana ryba była symbolem Jezusa Chrystusa.

Słowo ichtys w języku starogreckim oznacza rybę. To także pierwsze litery zwrotu Iesus Christos, Theou Yios, Soter – Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.

Naklejka z rybą: jak ją przykleić? Gdzie ją kupić?

W przypadku naklejki z rybą nie ma znaczenia kierunek, w którym została przyklejona. Może być skierowana zarówno w prawo, jak i lewo. Najczęściej pojawia się na klapie bagażnika. Tak, aby mogli ją dostrzec kierujący jadący z tyłu. Co ważne, nie ma większego problemu z zakupem takiej naklejki. Nie trzeba wstępować do żadnego bractwa czy starać się o nią w kościele. Są dostępne na działach motoryzacyjnych w większych marketach i w internecie. Kosztują przeciętnie od 10 do 15 zł.

Naklejka z rybą była popularna, ale pod koniec lat 90. XX wieku i na początku lat dwutysięcznych. Czemu dziś cieszy się dziś mniejszą popularnością? Być może kierowcy nie chcą ozdabiać swoich aut, a być może głośne deklarowanie katolicyzmu nie jest w modzie. Drugi z powodów może być równie ważny, co pierwszy. Szczególnie że w Polsce spada odsetek osób, które deklarują wiarę katolicką. Według narodowego spisu powszechnego w 2011 było ich 87,6 proc. W 2021 r. odsetek wyniósł już 71,3 proc. To wyraźny spadek.

Naklejka z rybą oznacza chrześcijański styl jazdy?

Naklejka na samochodzie z rybą stanowi jasną deklarację chrześcijaństwa. Czy oznacza też chrześcijański styl jazdy? No właśnie... nie zawsze. Bo polska wersja katolicyzmu jest taka, że lepiej jest deklarować wiarę, niż w praktyce stosować jej zasady. Dlatego kierowca auta z rybą może być wyrozumiały, ale też może być "wyznawcą" agresywnego stylu jazdy. Nie ma tu jednej reguły.