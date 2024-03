Słysząc hasło "nowy Lexus" pewnie zaczynacie się zastanawiać nad segmentem rynku, rodzajem napędu, wyglądem karoserii i wyposażeniem auta. Tyle że o aucie wcale nie mówimy. Bo Lexus produkuje nie tylko sedany i SUV-y. On produkuje także luksusowe... jachty! LY 680 to właśnie jacht.

Jach Lexusa ma ponad 20 metrów długości. Mieści do 15 osób

Lexus LY 680 nie jest pierwszym jachtem Lexusa. To tak właściwie druga generacja. Pierwsza została zaprezentowana w 2019 r. i nosiła nazwę LY 650. Zmiany? Ekskluzywna łódź zyskała większy mostek kapitański. Ten wydłużył się o 1400 mm. Większa jest też tylna platforma. Wydłużyła się o 700 mm. Dzięki temu nowy jacht mierzy teraz 20,66 m i ma 5,76 m szerokości. Na pokład może zabrać do 15 pasażerów, a w trzech kajutach spać może sześć osób.

Lexus pokazał nowy model LY 680. To już nie premium, to luksus z najwyższej półki Fot. Lexus

Poza tym łódź nadal jest tworzona w zgodzie z filozofią Crafted. To oznacza, że kluczowa dla budowniczych była dbałość o najdrobniejsze detale i jakość materiałów. Tak, by nie tylko spełnić oczekiwania klientów, ale wręcz wykroczyć poza nie. Dodatkowo linia jachtu została stworzona w zgodzie z językiem stylistycznym Lexusa, czyli L-finesse (filozofią, która jest znana w gamie marki od 2003 r.).

Pierwsze jachty LY 680 trafią do klientów w 2026 r.

Jacht Lexusa jest napędzany nie jednym, a dwoma silnikami. Mowa o motorach Volvo IPS 1350/1050. Żeby zagwarantować łodzi możliwość operowania na dużych dystansach, na pokładzie zamontowano zbiornik paliwa o pojemności 4012 litrów. Za produkcję LY 680 odpowiadać będzie Horizon Group. Zamówienia można składać wyłącznie w japońskich biurach Toyota Marine oraz u wybranych dealerów marki w Japonii. Pierwsze egzemplarze LY 680 trafią do klientów wiosną 2026 roku.

Przy jachcie samochody Lexusa wydają się śmiesznie tanie...

Ciekawi was ile kosztuje przyjemność pływania Lexusem? No to teraz spokojnie możecie zapiąć pasy. Tak, żeby kwota nie wywaliła was z orbity. Bo za LY 680 trzeba zapłacić minimum 3,5 mln dolarów. To daje 14 mln zł. Tak, to zdecydowanie najdroższy Lexus w historii. To kwota, która starczyłaby na 10 egzemplarzy fabrycznie nowego modelu LFA.