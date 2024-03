W związku z Krajowym Planem Odbudowy rząd zobowiązał się do wprowadzenia pewnych rozwiązań, które wspomogłyby rozwój nadszarpniętej przez pandemię gospodarki państwa. Mowa o ponad 50 różnorakich aktach prawnych dotyczących różnych sektorów m.in. budownictwa, ekologii itd. Jednym z nich jest ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo

W jej ramach rządzący chcą m.in. zmniejszyć poziom bezrobocia. A ten od jakiegoś czasu utrzymuje się na pięcioprocentowym poziomie - jak wynika z danych GUS, stopa rejestrowanego bezrobocia w styczniu bieżącego roku wyniosła 5,4 proc., a w styczniu w 2023 roku - 5,5 proc. Chcąc zmobilizować niezatrudnionych obywateli, władze wpadły na pomysł wprowadzenia specjalnej pożyczki na zakup aut. Co się jednak okazuje, po zmianie ekipy rządzącej niektóre z postulatów muszą zostać zmodyfikowane.

Pożyczka dla osób bezrobotnych na zakup auta? Ministerstwo nie zamierza jej wprowadzić

Z informacji pozyskanych przez redakcję portalu businessinsider.com.pl wynika, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chciało wspomóc bezrobotnych pożyczką, dzięki której mogliby pozwolić sobie na zakup pojazdów (samochodów, skuterów, czy też rowerów), które umożliwiłyby im sprawy dojazd do zakładu pracy. Ma to zaktywizować osoby, które ze względu na miejsce zamieszkania mają problem ze znalezieniem pracy "w okolicy". Dzięki zakupowi pojazdu ze środków otrzymanych od urzędu pracy tacy obywatele, zwłaszcza z mniejszych i słabo skomunikowanych miejscowości, mogliby pracować w innych, nieco bardziej oddalonych miejscach. Co ciekawe, osoba, która znalazła pracę w określonym terminie, nie musiałaby zwracać takiej pożyczki.

Resort podczas prac nad projektem ustawy postanowił jednak zrezygnować z tego pomysłu. "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 18 marca br. przekazało wniosek o wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Projekt nie zawiera mechanizmów opisanych w artykule, czyli udzielania finansowania dla osoby bezrobotnej na zakupu samochodu, skutera lub roweru" - przekazało ministerstwo portalowi businessinsider.com.pl. Nie zanosi się także na to, by w przyszłości resort planował podobne rozwiązania.

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 55 inwestycji i 55 reform. Ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. Ma też sprawić, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy w przyszłości. W jego ramach Polska ma otrzymać z Unii 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczona zostanie na cele klimatyczne (46,60 proc.) oraz na transformację cyfrową (21,36 proc.). Fundusze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie.