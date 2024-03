Porsche Macan ma najdziwniejszy konfigurator, jaki widziałem. I mi się podoba

Konfigurowanie samochodów marzeń to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek redaktora (i nie tylko). Podczas zabawy z przeróżnymi opcjami można wsiąknąć na naprawdę długo, ponieważ producenci czasem oferują ich aż za dużo, a przecież auto ze snów musi się prezentować odpowiednio. Im wyżej pozycjonowana marka, tym robi się trudniej. Polecam skonfigurować swoją wymarzoną 911-stkę. Zawsze wychodzi mi żółta z czarnymi elementami i zawsze robią to zdecydowanie za długo. Z ciekawości zajrzałem teraz do konfiguratora nowego Macana.

Nowy Macan to wielka zmiana. Także w nazwach kolorów lakieru

Nowa generacja Porsche Macana to dla samego modelu jak i całej marki naprawdę ogromny krok. I zmiana. Bazowy model, który kusił w miarę przystępną ceną (oczywiście jak na standardy tak ekskluzywnego producenta) teraz przeistoczył się w samochód stuprocentowo elektryczny. Producent w szeroko zakrojonej kampanii reklamowej, w której jedną z gwiazd jest nasza pani tenisistka Iga Świątek bardzo często odmienia słowo "zmiana".

Zdecydowano się nawet na zmianę podejście do kolorów. Nie ma mowy o klasycznym podziale na jakieś tam oklepane metaliki czy perły. W polskim konfiguratorze nowego Porsche Macana kolory lakieru pogrupowano na:

W pierwszych dwóch kategoriach znajdziemy lakiery, które raczej nie zaskakują. Przeróżne wariacje na temat czarnego, białego, szarego i srebrnego. Klasyka. Podoba mi się za to zakładka Marzenia. To tutaj znajdziemy zdecydowanie najodważniejsze lakiery, jakie stworzono z myślą o nowym Macanie. Moim faworytem jest ten zjawiskowy fioletowy (nie odważę się spróbować użyć bardziej precyzyjnej nazwy koloru, bo się kompletnie nie znam), przy którym pozuje Iga Świątek. W Marzeniach znajdziemy też odważny pomarańczowy i ciekawe wariacje na temat błękitu i ciemnego niebieskiego. Z kolei w Legendach umieszczono dużo bardziej stonowane, głębokie kolory.

Niby ciekawostka, ale trzeba przyznać, że w fajny sposób buduje tożsamość odmienionego Macana. W ogóle jeśli interesuje was marketing i działania reklamowe, to polecam obserwować kampanie wprowadzania elektrycznego Porsche. Dzieje się dużo i w niestandardowy sposób.

Porsche Macan i Iga Świątek fot. Porsche

Nowe Porsche Macan - co musisz wiedzieć? Pigułka wiedzy

W tekście znajdziecie odnośnik do dużego tekstu, który przywieźliśmy z prezentacji statycznej, a poniżej umieszczam także film, w którym redaktor Tomasz opowiada o najważniejszych rzeczach związanych z nowym Macanem. Tutaj mam dla was tylko pigułkę wiedzy. Nowe Porsche Macan jest większe od poprzendnika. Mierzy teraz 4,78 m długości, 1,93 m szerokości i 1,62 m wysokości, a rozstaw osi to imponujące 2,89 m. To przekłada się na bardzo przestronne i wygodne wnętrze. Z przodu dodano mały bagażnik o pojemności 84 l. Ten klasyczny ma 540 lub 480 l w zależności od zestawu audio, jaki wybierzemy.

No i najważniejsze. Nowe Porsche Macan jest w pełni elektryczne. W przypadku napędu na razie w konfiguratorze nie poszalejecie. W Europie Macan drugiej generacji będzie wyłącznie elektryczny i w standardzie dostępny z dwoma silnikami. A właściwie to będą dwa Macany: 4 i Turbo. Pierwszy z nich generuje maksymalnie 408 KM mocy. Drugi zaś aż 639 KM. Jakie to ma przełożenie na osiągi? Macan 4 rozpędzi się od 0 do 100 km/h w 5,1 s i osiągnie 220 km/h. W przypadku mocniejszego Macana Turbo to odpowiednio 3,3 s i 260 km/h. Zasięg? Okolice 600 km.